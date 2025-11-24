Vụ bé gái 12 tuổi bị bạo hành dã man: Làm gì có bà nội nào như vậy?

Sau 4 tiếng "địa ngục" khi bị người lớn hành hạ bằng chân tay và hung khí vào tối 16/11, cháu T.P.A. (12 tuổi, ở phường Linh Sơn, tỉnh Thái Nguyên) bỏ chạy qua lối thoát sau nhà, băng qua cánh đồng trước khi ngủ lại bên hiên của một nhà dân ven đường. Sáng hôm sau, sự việc được người dân phát hiện và trình báo cơ quan chức năng.

Công an lập tức vào cuộc và bắt tạm giam 3 người lớn liên quan tới vụ bạo hành gồm Nguyễn Thị Bích Hằng (56 tuổi), Lương Quốc Trung (54 tuổi) và Nguyễn Ngọc Thành (60 tuổi). Trong đó, xót xa hơn khi Hằng là bà nội nhưng cũng chính là người khơi mào cho màn tra tấn khủng khiếp đó với cháu T.P.A.

Đôi chân bé gái bầm tím vì bị bạo hành (Ảnh: Hải Nam).

Cuộc sống của A. vốn đã thiếu may mắn khi cuộc hôn nhân của bố mẹ đổ vỡ, nay lại càng trở nên bất hạnh hơn khi bị chính bà nội cùng 2 gã đàn ông xa lạ bạo hành tới mức theo nhiều người vẫn nói, rằng nếu không bỏ chạy, có lẽ em đã không còn giữ được mạng sống cho bản thân mình. Nhiều người không khỏi xót xa, căm phẫn trước hành động của người mà nạn nhân vẫn thường gọi với 2 tiếng thân thương "bà nội".

Độc giả Tùy Nguyễn để lại bình luận với tâm trạng bức xúc: "Thời nào rồi còn hành xử như thời trung cổ thế? Nhất là đối với trẻ vị thành niên, đối tượng được pháp luật bảo vệ. Hành động của đối tượng được gọi là "bà nội" kia thật sự kinh hoàng, cần phải nghiêm trị".

Có chung sự phẫn nộ, anh Toàn Phạm viết: "Con vật cũng không làm như vậy với đồng loại, hơn nữa đây còn là cháu ruột của mình".

"Cho tiền cháu không hết, đây còn đánh cháu đến như vậy, mất nhân tính, vô đạo đức, không còn xứng đáng làm bậc ông bà nữa rồi", chủ tài khoản có nickname Cherry Nhung bình luận.

"Thương con quá, dù con có như nào cũng đều có cách để dạy bảo, sao lại đánh cháu nội mình như thế này? Sao lại có kẻ được coi là bà nội như thế này?", anh Nguyễn Việt Phước bức xúc.

"Không thể chấp nhận hành động mà những kẻ mang danh bà nội đã làm với một bé gái chỉ mới 12 tuổi. Pháp luật chắc chắn sẽ xử lý nghiêm minh những người này", bạn đọc Dũng Nguyễn bình luận.

"Mẹ cháu bỏ qua cho bà nội là bởi vì biết bà nội thương 2 bé và là người chăm sóc trực tiếp, nhưng luật pháp phải nghiêm trị luật rừng, đâu thể bỏ qua được. Mẹ cháu nên đón nốt bạn kia về, chứ không cũng chẳng ra hồn người. Mình cũng có chị sinh đôi nên mình biết, đứa này ốm là đứa kia vài ngày sau cũng ốm theo, không nên để con mình dưới miệng ác thú nữa. Mong pháp luật nghiêm trị loại người này, nếu cháu bé không trốn thoát có lẽ đã chết rồi", độc giả Do Bui Sy nêu cảm nhận.