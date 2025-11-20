Bé gái 12 tuổi nghi bị bà nội hành hạ, may mắn không gãy xương

Chiều 20/11, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên thông tin về tình trạng sức khỏe của bé gái 12 tuổi nghi bị bà nội tra khảo, hành hạ.

Bác sĩ (BS) Hoàng Văn Dung, Trưởng khoa Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên cho biết, thời điểm được đưa vào viện, bé gái hoảng loạn, sợ hãi, gần như không thể kể lại rõ ràng những gì đã xảy ra.

Ngay khi tiếp nhận bệnh nhân, các bác sĩ đã thăm khám, chỉ định chụp X-quang và các xét nghiệm cần thiết.

Bé gái bị nhiều vết bầm tím khắp người, may mắn không bị tổn thương tới xương (Ảnh: Bộ Công an).

"May mắn, bé gái không bị gãy xương, không có tổn thương nội tạng nguy hiểm, nhưng toàn thân nhiều vết bầm dập phần mềm, cho thấy cháu đã phải chịu lực tác động mạnh và liên tục”, BS Dung thông tin.

Sau 4 ngày điều trị, hiện sức khỏe trẻ dần ổn định, tinh thần dần bình phục và dự kiến được cho xuất viện vào đầu tuần tới.

BS Dung cho biết, hiện tất cả hồ sơ, hình ảnh và kết quả khám thương tích đã được bệnh viện cung cấp cho cơ quan điều tra theo đúng quy định.

Như Dân trí đã thông tin, Bộ Công an cho biết Công an phường Linh Sơn, tỉnh Thái Nguyên, đang xác minh vụ một bé gái trên địa bàn nghi bị người thân bạo hành phải nhập viện, sau khi hình ảnh và thông tin về sự việc lan truyền trên mạng xã hội.

Trước đó, chị T.Q.T. (32 tuổi, trú tại phường Linh Sơn) trình báo con gái là cháu P.A. (SN 2012) bị bà nội là Nguyễn Thị Bích Hằng (56 tuổi), ông Lương Quốc Trung (54 tuổi, chồng thứ 2 của bà Hằng) và ông Nguyễn Ngọc Thành (60 tuổi, anh trai bà Hằng) đánh đập dã man.

Theo xác minh ban đầu, khoảng 22h ngày 16/11, do nghi ngờ P.A. lấy trộm tiền, bà Hằng và ông Trung đã tra khảo, túm tóc, tát và dùng các vật dụng như đoạn gỗ, sống dao, chổi lau nhà, gậy, chảo… đánh vào nhiều vị trí trên cơ thể bé gái.

Nạn nhân sau đó chạy thoát và được người dân đưa đi bệnh viện. Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên ghi nhận bé bị bầm tím nhiều vùng trên cơ thể.

Công an phường Linh Sơn cho biết đang củng cố hồ sơ, điều tra làm rõ để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.