Bé gái ở Thái Nguyên bị bà nội tra khảo, hành hạ thương tích khắp cơ thể

Ngày 20/11, Bộ Công an cho biết Công an phường Linh Sơn, tỉnh Thái Nguyên, đang xác minh vụ một bé gái trên địa bàn nghi bị người thân bạo hành phải nhập viện, sau khi hình ảnh và thông tin về sự việc lan truyền trên mạng xã hội.

Trước đó, chị T.Q.T. (32 tuổi, trú tại phường Linh Sơn) trình báo con gái là cháu P.A. (SN 2012) bị bà nội là Nguyễn Thị Bích Hằng (56 tuổi), ông Lương Quốc Trung (54 tuổi, chồng thứ 2 của bà Hằng) và ông Nguyễn Ngọc Thành (60 tuổi, anh trai bà Hằng) đánh đập dã man.

Nạn nhân bị đánh đập, thương tích khắp người (Ảnh: Bộ Công an).

Theo xác minh ban đầu, khoảng 22h ngày 16/11, do nghi ngờ P.A. lấy trộm tiền, bà Hằng và ông Trung đã tra khảo, túm tóc, tát và dùng các vật dụng như đoạn gỗ, sống dao, chổi lau nhà, gậy, chảo… đánh vào nhiều vị trí trên cơ thể bé gái.

Bị đau, bé phải nhận rằng mình lấy tiền để được dừng đánh.

Sau đó, ông Thành tiếp tục vặn tay, yêu cầu bé trả lại tiền. Khi P.A không đáp ứng được, ông Trung và ông Thành kéo bé xuống khu vực cạnh bếp, tiếp tục dùng gậy gỗ và một chiếc cuốc nhỏ đánh và ép bé khai.

Bà Nguyễn Thị Bích Hằng và ông Nguyễn Ngọc Thành tại cơ quan công an (Ảnh: Bộ Công an).

Nạn nhân sau đó chạy thoát và được người dân đưa đi bệnh viện. Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên ghi nhận bé bị bầm tím nhiều vùng trên cơ thể.

Công an phường Linh Sơn cho biết đang củng cố hồ sơ, điều tra làm rõ để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.