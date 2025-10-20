Bé gái bị cha dượng bạo hành dã man: Vết thương "nhiều không thể đếm"

Hai ngày qua, vụ việc bé gái H.T.N.L. (10 tuổi, học lớp 5, trú thôn Phú Hòa, xã Cổ Đạm, tỉnh Hà Tĩnh) bị cha dượng Nguyễn Văn Nam (31 tuổi) bạo hành gây thương tích khiến dư luận bàng hoàng và phẫn nộ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh sáng 20/10 đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, quyết định tạm giữ và bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Nam để điều tra hành vi cố ý gây thương tích.

Hoàn cảnh éo le và chuỗi bi kịch nối tiếp

Theo tìm hiểu của phóng viên Dân trí, đây không phải là lần đầu Nam có hành vi bạo hành với con riêng của vợ.

Bà Nguyễn Thị Hồng, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Cổ Đạm, cho biết khoảng giữa năm 2024, giáo viên chủ nhiệm của bé L. từng phát hiện em có nhiều vết thương trên cơ thể.

Nhà trường lần đó báo cáo sự việc với chính quyền địa phương, đồng thời ghi lại hình ảnh các vết thương do bị cha dượng đánh bằng roi.

Hình ảnh cơ thể bé chằng chịt vết lằn roi bị cha dượng dùng dây điện đánh năm 2024 (Ảnh: Văn Nguyễn).

Ngày 19/10, những hình ảnh này bất ngờ lan truyền trên mạng xã hội sau khi xuất hiện thông tin bé L. một lần nữa bị cha dượng hành hung.

"Năm 2024, chính quyền và công an địa phương từng mời người cha dượng lên làm việc, xử lý hành chính và yêu cầu viết cam kết không tái phạm. Từ đó đến nay, gia đình tạm yên ổn, không phát sinh vấn đề gì", cô Hồng cho biết.

Theo cô hiệu trưởng, bé L. là học sinh chăm ngoan, lễ phép, có hoàn cảnh rất đáng thương. Em là con riêng của chị B.T.B. (SN 1996, quê Sơn La). Sau khi chị này đi bước nữa với Nam, họ có thêm hai người con.

Gia đình bốn người sống trong một căn nhà trọ nhỏ ở thôn Phú Hòa. Cả hai vợ chồng đều làm công nhân, kinh tế khó khăn, chưa có nhà riêng.

Theo lời bà nội của bé, Nam từng là nạn nhân của bạo lực gia đình lúc còn nhỏ do bị cha ruột đánh đập. Nam vì thế lớn lên tính khí nóng nảy, ít nói. Lần trước, Nam khai rằng có uống rượu bia nên không kiềm chế được bản thân và đánh cháu L..

Sáng 20/10, tình trạng sức khỏe của bé gái ổn định, tỉnh táo, tiếp xúc tốt (Ảnh: Hoàng Lam).

"Thương hoàn cảnh, chính quyền và công an năm ngoái xử lý nhân văn, yêu cầu không tái phạm. Mọi người đều mong anh ta hối cải để làm việc nuôi vợ con", bà Hồng chia sẻ.

Cô hiệu trưởng cho biết thêm từ đó, cháu L. luôn được nhà trường, chính quyền, các tổ chức xã hội quan tâm.

"Thậm chí, ngay cả bản thân tôi và trưởng thôn từng ngỏ ý xin nhận cháu làm con nuôi. Đầu năm học này, giáo viên chủ nhiệm còn hỏi thăm bạn bè của L. và thấy cuộc sống em tạm ổn, ai ngờ giờ lại xảy ra chuyện đau lòng này", cô Hồng chia sẻ thêm.

Theo bà Hồng, lúc nhìn thấy học sinh L. bị thương nặng do cha dượng đánh, các cô giáo "rụng rời chân tay" vì thương xót. Ngay sau đó, cô Hồng cùng giáo viên chủ nhiệm tự lái xe đưa bé sang Nghệ An điều trị, khâu vết thương.

Bé gái tự mở cửa sổ kêu cứu

Ông Phan Viết Hiệp, Trưởng thôn Phú Hòa, xác nhận năm 2024, Nam từng dùng dây điện đánh con riêng của vợ khiến cháu bị nhiều vết thương trên da. "Lần đó, anh ta viết cam kết không tái phạm nhưng lần này đánh con còn nặng hơn", ông Hiệp nói.

Theo ông Hiệp, khoảng 7h sáng ngày 19/10, nhận được tin báo về việc cháu L. nghi bị cha dượng bạo hành, ông trực tiếp đến hiện trường.

"Khi tôi đến nơi, cổng nhà trọ bị khóa chặt, bên trong cháu bé ở một mình, vừa kêu đau vừa khóc. Cháu tự mở cửa sổ, gọi người dân đến giúp. Nếu cháu không có hành động đó, có thể không ai phát hiện kịp để đưa đi cấp cứu", ông Hiệp kể.

Nguyễn Văn Nam bị bắt giữ (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo ông, lúc cửa mở, mọi người bàng hoàng thấy trên người bé L. có nhiều vết thương, vết thương mới chồng lên vết thương cũ. Đặc biệt, phần đầu của cháu bị chấn thương nghiêm trọng.

"Gặp Nam, tôi có hỏi vì sao lại đánh con như vậy. Nam chỉ nói rằng tối hôm trước có uống bia rượu nên không kiềm chế được bản thân", ông Hiệp thông tin thêm.

Theo bác sĩ Nguyễn Trọng Đà, Khoa Chấn thương và Phẫu thuật thần kinh, Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh (Nghệ An), tình trạng sức khỏe của bé gái H.T.N.L. đã ổn định, tỉnh táo, tiếp xúc tốt.

Theo bác sĩ, trên đầu bệnh nhân có 3 vết thương hở, trong đó 2 vết thương ở vùng đỉnh đầu nhỏ, nông; vết thương vùng chẩm rộng, sâu hơn. Miệng vết thương nham nhở, nghi do vật tày, cứng tác động. "Chúng tôi xử lý, khâu 7 mũi đối với 3 vết thương", bác sĩ Đà thông tin.

Các bác sĩ cũng ghi nhận nhiều vết bầm tím trên cơ thể bệnh nhi L.. Đây là các dấu vết do bị tác động bằng vật tày, các vết thương mới, nghi bị bạo hành trong thời gian gần đây. Ngoài ra, trên cơ thể bệnh nhi có nhiều vết thương cũ đã mờ, liền sẹo, theo bác sĩ Đà là "nhiều không thể đếm".