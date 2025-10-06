Bờ biển Hải Tiến như bãi chông sau bão Bualoi

Củi tràn vào bờ như bãi chông ở khu du lịch biển Hải Tiến sau bão Bualoi (Video: Thanh Tùng).

Do ảnh hưởng sau bão Bualoi (bão số 10), khu du lịch biển Hải Tiến, xã Hoằng Tiến, tỉnh Thanh Hóa, bị thiệt hại nặng nề. Ngoài việc hư hỏng các tuyến kè, hiện nay tình trạng củi, gỗ tràn vào bờ biển rất nhiều khiến địa phương khó khăn tìm phương án xử lý môi trường.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, sáng 6/10, khoảng 1km bờ biển, đoạn qua xã Hoằng Trường cũ (nay là xã Hoằng tiến) đang ngập ngụa củi, gỗ, cọc tre, nhìn như bãi chông dọc bờ biển.

Lớp củi, gỗ dày đặc, kéo dài từ mép bờ kè ra ngoài biển khoảng 100m.

Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Chủ tịch UBND xã Hoằng Tiến, cho biết, số lượng củi, rác tràn vào bãi biển là rất lớn, địa phương vẫn chưa có phương án phù hợp để xử lý.

"Chúng tôi đang đề xuất, xin ý kiến từ Sở Nông nghiệp và Môi trường, để có hướng xử lý số lượng củi, gỗ trôi dạt vào bờ biển sau bão", bà Hà nói.

Dù địa phương đã có thông báo, tuyên truyền người dân không được ra bãi biển vớt củi, gỗ, nhưng thi thoảng vẫn có người ra đây tìm kiếm, vớt củi.

Một cây gỗ lớn trôi dạt vào bờ biển, được lực lượng chức năng vớt lên bờ kè sau bão.

Sau bão, nhiều cây gỗ lớn được người dân vớt, tập kết dọc vỉa hè ở tuyến đường ven biển xã Hoằng Tiến.

Ngoài củi, gỗ, một lượng lớn rác thải cũng ngập ngụa quanh khu du lịch biển Hải Tiến.

Rác thải cũng ngổn ngang trên đường ven biển xã Hoằng Tiến.

Một hệ thống đường ống dẫn nước ngọt để du khách rửa chân, tay tại khu du lịch biển Hải Tiến bị sóng đánh tan hoang sau bão.

Dù đã 6 ngày kể từ khi bão đổ bộ, củi, gỗ vẫn ngổn ngang ở bờ biển Hải Tiến. Sau mỗi cơn sóng vỗ vào bờ, lượng lớn củi lại trôi dạt ra ngoài.

Nhìn từ trên cao, lớp củi, gỗ dày đặc đang bủa vây dọc bờ biển (Ảnh: Thanh Tâm).