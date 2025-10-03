Lão nông thuê máy bay không người lái tìm đàn vịt lạc sau bão Bualoi

Ông Nguyễn Hùng Quý (SN 1961, trú tại xã Xuân Lâm, tỉnh Nghệ An) nuôi đàn vịt hơn 400 con. Nửa đàn vịt bắt đầu đẻ trứng, ông Quý khấp khởi mừng khi đã có thể thu hồi vốn.

Khi có tin bão Bualoi (bão số 10) đổ bộ vào Nghệ An, ông Quý đã lùa vịt vào chuồng, che chắn cẩn thận, giăng lưới xung quanh. Thế nhưng những biện pháp chống bão của ông không phát huy được hiệu quả trước sự dữ dội, khốc liệt của thiên tai.

Ông Nguyễn Hùng Quý (Ảnh: Hoàng Lai).

Suốt đêm 28, rạng 29/9, mưa xối xả, gió rít liên hồi, ông Quý nóng ruột lo cho đàn vịt nhưng không thể làm gì hơn. Bão ngừng, ông lội nước ra đồng, bàng hoàng khi chuồng vịt trống trơn.

Ông Quý đi tìm, nhưng nước lũ dâng cao, đàn vịt vẫn mất dạng. Một ngày ròng rã lội đồng, ông thất vọng quay về.

“Lũ ngày càng dâng cao, tôi không biết bơi, lại không có thuyền, nóng ruột quá. Đàn vịt chăm bẵm mấy tháng trời, vừa thu hoạch trứng được gần 10 ngày...”, ông Quý nói.

Ông tính lên xã, nhờ chính quyền, công an hỗ trợ tìm nhưng nghĩ họ đang nhiều việc, ưu tiên hỗ trợ người dân bị mắc kẹt nên tự mình tìm kiếm. Nhưng giữa biển nước mênh mông, ông cũng không dám mạo hiểm.

Tưởng đã "bó tay" trước lũ, trong đầu lão nông hơn 60 tuổi bỗng “nảy số” khi nhớ mấy clip đã xem trên mạng. Nghe ngóng, dò hỏi, ông gọi điện thoại tới cơ sở chuyên quay phim, đặt vấn đề thuê flycam (thiết bị bay không người lái có trang bị camera) để tìm vịt.

Anh Võ Trọng Lai, người nhận lời đề nghị của ông Quý, cho biết khoảng 8h ngày 1/10, anh bắt đầu sử dụng flycam để tìm kiếm đàn vịt. Theo anh Lai, việc tìm kiếm gặp khó khăn do khu vực ngập lụt rộng, nhiều lùm cây.

“Đàn vịt phân tán mỗi nơi một ít, trú trong các lùm cây hay rìa làng, tôi dùng flycam để tìm kiếm, đuổi dồn về khu vực chuồng trại hay khu vực cao để ông Quý lùa về.

Thiết bị bay không người lái tìm đàn vịt bị lạc trong lũ (Ảnh cắt từ clip).

Pin của flycam chỉ duy trì hoạt động của máy trong khoảng 25 phút nên việc tìm kiếm liên tục bị gián đoạn. Trong buổi sáng, tôi chỉ thực hiện được 5 lần bay nhưng tìm được khá nhiều vịt cho ông Quý”, anh Tài chia sẻ.

Theo anh Tài, chi phí dịch vụ cho thuê flycam từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng/lượt (bao gồm cả người điều khiển thiết bị). Tuy nhiên, trong trường hợp ông Quý, anh chỉ nhận một ít chi phí xăng xe, miễn tiền thuê máy.

Ông Quý thông tin, đến sáng 2/10, ông vẫn chưa tìm đủ đàn vịt của gia đình. Nhiều khả năng một số con vịt hoảng sợ, bơi đi quá xa hoặc đang mắc kẹt trong các khu dân cư lân cận.

“Tôi nuôi vịt hơn 20 năm nhưng chưa bao giờ rơi vào cảnh cả đàn tan tác, thất lạc vì mưa bão như thế này. Đến thời điểm này, tôi đã tìm được khoảng 2/3 đàn vịt, cũng coi như vớt vát được phần nào”, lão nông tâm sự.