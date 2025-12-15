Bí thư Trần Lưu Quang: Xã, phường ở TPHCM sẽ lập ban giải phóng mặt bằng

Sáng 15/12, hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM lần thứ 2, khóa I, diễn ra phiên khai mạc. Sau phát biểu mở đầu hội nghị của Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang, các đại biểu tiếp tục chia tổ để thảo luận.

Tổ thảo luận số 1 do Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường và Bí thư phường Sài Gòn Nguyễn Tấn Phát cùng chủ trì.

Kiến nghị phân quyền, đồng bộ dữ liệu

Trong phiên thảo luận, lãnh đạo các xã, phường đã trình bày những điểm tích cực của địa phương từ ngày bắt đầu vận hành mô hình chính quyền 2 cấp, cùng với đó, các đại biểu cũng nêu ra những khó khăn, vướng mắc và đưa ra kiến nghị.

Trong đó, vấn đề các xã, phường đang gặp khó khăn hiện nay là phân cấp phân quyền; thiếu biên chế, cơ sở vật chất, trang thiết bị chưa bảo đảm; hệ thống dữ liệu chưa đồng bộ gây nhiều khó khăn cho cán bộ trong việc thực hiện thủ tục hành chính.

Bí thư Đảng ủy phường An Khánh Hoàng Tùng phát biểu tại phiên thảo luận (Ảnh: Xuân Đoàn).

Phát biểu mở đầu phiên thảo luận, Bí thư Đảng ủy phường An Khánh Hoàng Tùng cho biết, hiện nay, mỗi địa phương có một kiểu tổng hợp dữ liệu khác nhau, về lâu dài, việc này sẽ gây khó khăn cho thành phố trong công tác vận hành. Do đó, ông Hoàng Tùng mong thành phố sớm hoàn thành bộ cấu trúc dữ liệu dùng chung.

Ngoài ra, Bí thư Đảng ủy phường An Khánh cho rằng, công tác giải phóng mặt bằng đang thuộc thẩm quyền của Sở Nông nghiệp và Môi trường, ông Hoàng Tùng đề nghị sở bàn giao công việc này cho xã, phường.

Theo Bí thư phường An Khánh, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng không thể kết thúc trong 1-2 năm, mà thường kéo dài nhiều năm, thậm chí nhiều nhiệm kỳ, nên công tác lưu trữ, chuyển giao tài liệu cần phải nhanh, chính xác, bảo đảm quy định pháp luật.

“Tôi kiến nghị trong đầu năm tới, thành phố thành lập ngay các ban bồi thường, giải phóng mặt bằng lồng ghép ban quản lý dự án. Đồng thời Sở Nông nghiệp và Môi trường phân bổ cán bộ về các địa phương, đặc biệt là các địa phương có nhu cầu lớn về giải phóng mặt bằng”, ông Hoàng Tùng nêu kiến nghị.

Ông Nguyễn Tấn Cường, Bí thư Đảng ủy xã Long Sơn, phát biểu tại phiên thảo luận (Ảnh: Xuân Đoàn).

Tương tự, Bí thư Đảng ủy xã Long Sơn Nguyễn Tấn Cường cũng nêu khó khăn trong công tác vận hành khi cơ sở dữ liệu chưa được đồng bộ, phần mềm mới phải chạy thử nhiều lần, nhưng không sử dụng được.

Bên cạnh đó, theo Bí thư Đảng ủy xã Long Sơn, trước đây, TPHCM quy hoạch rời rạc, gói gọn theo từng nhóm, từng khu vực. Sau sáp nhập, TPHCM mở rộng dư địa phát triển, cơ chế, chính sách đã được nới rộng. Do đó, ông Cường đề nghị thành phố sớm hoàn thiện quy hoạch tổng thể.

Ngoài ra, tại phiên thảo luận, ông Nguyễn Thành Úy, Bí thư Đảng ủy phường Thuận Giao, kiến nghị thành phố sớm hoàn chỉnh bộ phân cấp, phân quyền. Ông Úy nêu ví dụ, hiện nay nhiều tuyến đường đã xuống cấp, địa phương muốn chỉnh trang, sửa chữa phải đề xuất, xin ý kiến Sở Xây dựng gây mất nhiều thời gian.

Phân cấp mạnh cho cơ sở

Trả lời các ý kiến của đại biểu, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang nhìn nhận những khó khăn liên quan đến trang thiết bị, đường truyền là vấn đề chung của nhiều địa phương. Bí thư Trần Lưu Quang cho biết, đến hết quý I/2026, TPHCM sẽ hoàn thiện trang thiết bị và đường truyền; riêng phần mềm lưu trữ, đồng bộ dữ liệu, thành phố đang từng bước nâng cấp.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang trả lời kiến nghị của các đại biểu (Ảnh: Xuân Đoàn).

Về công tác giải phóng mặt bằng, Bí thư Trần Lưu Quang thông tin, trong thời gian tới, các xã phường sẽ có ban quản lý dự án, ban giải phóng mặt bằng. Đồng thời, thành phố sẽ giữ lại một đội khoảng 200 cán bộ có nhiệm vụ cầm tay chỉ việc cho các địa phương trong giai đoạn đầu thực hiện công tác này.

“Về thẩm quyền, chủ tịch xã là người ký duyệt hồ sơ, nên người thực hiện công tác này sẽ là cán bộ của địa phương. Nhưng trong thời gian đầu thực hiện sẽ có những vướng mắc, ví dụ một con đường đi qua nhiều xã, thì ai sẽ đứng ra làm, việc này đội “đặc nhiệm” trên thành phố sẽ hỗ trợ. Đội này sẽ duy trì trong khoảng một năm”, Bí thư Trần Lưu Quang nói.

Theo Bí thư Thành ủy TPHCM, có một số địa phương xin không lập ban bồi thường, giải phóng mặt bằng và sẽ đi thuê đội của “hàng xóm” về làm.

Nói về nhiệm vụ quản lý đường bộ, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cho biết, từ ngày 1/1/2026, tuyến đường có quy mô dưới 4 làn xe, các trục liên xã sẽ được giao về cho xã phường quản lý, sửa chữa và đầu tư mới. Nội dung này, sắp tới Sở Xây dựng TPHCM sẽ có thông báo cụ thể.

Liên quan đến vấn đề quy hoạch, Bí thư Trần Lưu Quang cho biết, Quốc hội đã thông qua chủ trương TPHCM chỉ còn một quy hoạch và thành phố đã giao nhiệm vụ cho Sở Quy hoạch - Kiến trúc nghiên cứu.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang trò chuyện cùng đại biểu tại Hội nghị lần thứ II Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM sáng 15/12 (Ảnh: Xuân Đoàn).

“Lãnh đạo Sở Quy hoạch - Kiến trúc hứa với tôi chậm nhất là tháng 12/2026 sẽ có bản quy hoạch phát triển TPHCM, do tư vấn hàng đầu quốc tế làm. Nhưng sự phát triển thì không chờ đợi được, nên thành phố cho phép địa phương điều chỉnh trong phạm vi nhất định, sau này sẽ tích hợp với quy hoạch chung”, Bí thư Trần Lưu Quang thông tin.

Ngoài ra, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang đánh giá, nhiều xã phường vẫn còn tư duy không đủ kinh phí để phát triển đầu tư, do đó Bí thư Trần Lưu Quang đề nghị lãnh đạo Sở Tài chính đẩy mạnh việc phân bổ kinh phí về địa phương. Tuy nhiên, Bí thư Trần Lưu Quang nhấn mạnh không phải xã nào cũng có quy mô phát triển, đầu tư giống nhau, nên công tác phân bổ kinh phí phải linh hoạt.