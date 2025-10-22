Tại hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết 18 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả diễn ra ngày 22/10, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang đã làm rõ thông tin được người dùng mạng xã hội Facebook, TikTok lan truyền thời gian qua về sắp xếp phường, xã trên địa bàn.

"Các đồng chí xem Facebook, TikTok sẽ thấy nói đến việc TPHCM còn 48 phường, 4 xã không đủ điều kiện diện tích theo quy định khi sắp xếp phường. Tôi đã nghe báo cáo thì biết, việc này đã được TPHCM cân nhắc, xem xét rất kỹ trước đây", Bí thư Trần Lưu Quang thông tin.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Xuân Đoàn).

Người đứng đầu Đảng bộ TPHCM cho biết, TPHCM cũ và cả Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây có đặc thù đất chật, người đông nên tiêu chí về diện tích ở một số địa bàn có thể không đáp ứng được. Tuy nhiên, phương án sắp xếp hiện tại đã được TPHCM cân nhắc tổng thể dựa trên nhiều nguyên tắc, nhiều tiêu chí và đã được Trung ương phê duyệt.

"Tôi xin thông báo đến thời điểm này và một vài năm nữa, sẽ không có chuyện sắp xếp phường, xã. Mong mọi người hết sức yên tâm, đừng lo lắng gì", Bí thư Thành ủy TPHCM chia sẻ.

Đánh giá về việc thực hiện Nghị quyết 18 trên địa bàn thời gian qua, Bí thư Trần Lưu Quang cho biết, TPHCM đã làm được rất nhiều việc, thuộc nhóm trung bình khá và khá của cả nước. Tuy nhiên, với quy mô, khối lượng công việc lớn và khó, những thành quả của TPHCM thời gian qua là rất đáng ghi nhận.

Trong đó, TPHCM có tỷ lệ hoàn thành sắp xếp đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND thành phố là 16%, thuộc các sở, ngành là 26%. Trong khi đó, tỷ lệ sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập trên bình diện cả nước là trên 7,5%.

"Về mục đích, sự hiệu quả của chủ trương đang làm theo Nghị quyết 18 không phải bàn nữa. Thực tiễn bước đầu đã chứng minh sự sắp xếp này là hợp lý và đưa chúng ta đến tương lai tươi sáng hơn, một cách quản trị khác hiện đại, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả hơn. Trong tâm thế, tư duy, định hướng mỗi con người là phải dấn thân, tiến tới", Bí thư Thành ủy TPHCM nhấn mạnh.

Phó bí thư Đảng ủy UBND TPHCM Trần Văn Nam báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết 18 (Ảnh: Xuân Đoàn).

Thời gian qua, TPHCM đã triển khai thực hiện Nghị quyết 18 với tinh thần chủ động, quyết tâm cao, bám sát chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ban Chỉ đạo Trung ương. Việc sắp xếp tổ chức bộ máy được tiến hành chặt chẽ, thận trọng, đảm bảo đúng nguyên tắc của Đảng, Hiến pháp và pháp luật, đồng thời phù hợp với yêu cầu thực tiễn phát triển.

Sau hợp nhất, TPHCM mới có diện tích hơn 6.700km2, quy mô dân số khoảng 13,7 triệu người, có 168 đơn vị hành chính phường, xã, đặc khu trực thuộc, trở thành một siêu đô thị mới của vùng Đông Nam bộ.

TPHCM đã hoàn thành sắp xếp tổ chức bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp, giảm đầu mối trung gian, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Sau khi hợp nhất, Thành ủy TPHCM có 173 tổ chức Đảng trực thuộc, gồm 168 đảng bộ phường, xã, đặc khu và 5 đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc.

Trung tâm Phục vụ hành chính công đã tổ chức thực hiện cấu hình công khai 2.298 thủ tục hành chính, trong đó có 1.962 thủ tục hành chính cấp tỉnh, 417 thủ tục hành chính cấp xã; có 339 dịch vụ công trực tuyến toàn trình, 1.283 dịch vụ công trực tuyến một phần.