Bí thư TPHCM đề nghị xã, phường tăng trao đổi kinh nghiệm, ứng dụng ChatGPT

Phát biểu kết luận tại hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết 18 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về việc tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả diễn ra ngày 22/10, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang nhấn mạnh, ngoài việc được đào tạo và hướng dẫn, các xã, phường phải chủ động liên hệ với nhau để trao đổi công việc, học hỏi kinh nghiệm.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang phát biểu tại hội nghị sáng 22/10 (Ảnh: Xuân Đoàn).

Bí thư Trần Lưu Quang nhận định, việc sáp nhập ba địa phương và sắp xếp các đơn vị hành chính sẽ mang lại kết quả tích cực, tạo đà cho sự phát triển của TPHCM.

Tuy nhiên, công tác này cũng mang tới những khó khăn ban đầu. Cán bộ địa phương phải chịu áp lực khối lượng công việc lớn, thay đổi cách thức làm việc so với trước, năng lực giữa các bộ phận chưa đồng đều; nhiều cán bộ phải di chuyển xa, mất nhiều thời gian đến nơi làm việc mới.

Dù vậy, với những thành tích mà TPHCM đã đạt được, Bí thư Trần Lưu Quang khẳng định có nhiều người xứng đáng được tôn vinh vì những đóng góp của họ.

"Lấy một ví dụ để chúng ta có quyền tự hào với những gì đã làm được, đó là công tác sắp xếp các tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập. Trên bình diện cả nước, tỷ lệ hoàn thành đạt 7,5%, riêng tại TPHCM, các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND thành phố sắp xếp đạt 16%, các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc sở là 26%, chia bình quân khoảng 21-23%, gấp ba lần cả nước, mà đây là một công việc rất khó", Bí thư Trần Lưu Quang nói.

Người đứng đầu Đảng bộ TPHCM khẳng định, những việc xã, phường không làm được thì thành phố phải làm, với tinh thần chung "xã, phường muốn gì thì thành phố phải lo".

TPHCM khen thưởng các tập thể thực hiện xuất sắc Nghị quyết số 18 (Ảnh: Xuân Đoàn).

Tại hội nghị, Bí thư Thành ủy TPHCM giao Đảng ủy UBND thành phố chỉ đạo Đảng ủy các sở: Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường thiết lập đường dây nóng và địa chỉ website để xã, phường liên hệ xin hướng dẫn khi gặp khó khăn, vướng mắc.

Ngoài ra, Bí thư Trần Lưu Quang gợi ý các xã, phường có thể tham khảo thông tin trên ứng dụng ChatGPT.

"Tôi chưa tự tin lắm nhưng tôi dùng cũng khá nhiều. Sở Nông nghiệp và Môi trường có khoe với tôi là sở có "con ChatGPT riêng". Tuy nhiên, không phải ChatGPT nói gì cũng đúng, nên chúng ta cần chọn lọc thông tin thấy hợp lý", Bí thư Trần Lưu Quang chia sẻ.

Bên cạnh đó, Bí thư đề nghị ngoài việc tham gia các khóa đào tạo, các địa phương phải chủ động liên hệ, trao đổi công việc, chia sẻ kinh nghiệm với nhau. Đây là việc làm cực kỳ hiệu quả.

Ông cũng nhấn mạnh lãnh đạo và cán bộ phải tăng cường tương tác, trao đổi trực tiếp để hướng dẫn và trình bày những vướng mắc.

Bí thư Trần Lưu Quang cho biết, TPHCM sẽ đẩy mạnh phát triển công nghệ, chuyển đổi số để hỗ trợ các xã, phường.

Các xã phường gặp vướng mắc có thể liên hệ sở, ngành (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Theo kế hoạch, cuối năm nay thành phố sẽ hoàn thiện trang bị thiết bị đầu cuối; đến quý I/2026, đường truyền sẽ ổn định; phần mềm và đào tạo đang được triển khai, nâng cấp.

TPHCM đã hoàn thành sắp xếp tổ chức bộ máy chính quyền địa phương hai cấp, giảm đầu mối trung gian, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Sau khi hợp nhất, Thành ủy TPHCM có 173 tổ chức Đảng trực thuộc, gồm 168 đảng bộ phường, xã, đặc khu và 5 đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc.

Trung tâm Phục vụ hành chính công đã cấu hình, công khai 2.298 thủ tục hành chính, trong đó có 1.962 thủ tục hành chính cấp tỉnh và 417 thủ tục hành chính cấp xã; có 339 dịch vụ công trực tuyến toàn trình và 1.283 dịch vụ công trực tuyến một phần.