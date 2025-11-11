Bí thư TPHCM: Nhiều cán bộ vi phạm đều nói "phải chi hồi đó được nhắc"

Sáng 11/11, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang chủ trì hội nghị tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nhiệm kỳ XIII của Đảng. Buổi làm việc có sự tham dự của đại diện Ban Nội chính Trung ương.

Hội nghị cũng có sự tham dự của Phó bí thư thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được, Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Nguyễn Phước Lộc, Phó bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TPHCM Nguyễn Thị Mỹ Hằng cùng các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, lãnh đạo và thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TPHCM.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Q.Huy).

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang nhìn nhận, việc đầu tiên trong công tác phòng, chống tham nhũng của TPHCM là "quyết liệt". Công tác phòng, chống tham nhũng của TPHCM không lơ là, không hạ nhiệt và không có vùng cấm.

"Với quy mô và tốc độ phát triển thế này, nếu không có sự quan tâm, khả năng sinh chuyện sẽ lớn hơn địa phương khác", Bí thư Thành ủy TPHCM bày tỏ.

Sau sáp nhập, tổ chức mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, thành phố có khối lượng công việc nhiều hơn so với trước đây. Do đó, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực cần được quan tâm hơn nữa.

"Vấn đề tiếp theo là phòng hơn chống. Khi tôi gặp các đồng chí gặp sự cố, ai cũng nói "phải chi hồi đó được nhắc thì giờ không đến nước như vậy". Những người dính vi phạm mới thấm thía, mới hiểu. Nhiệm vụ của chúng ta là phòng để càng ít người nói từ "phải chi hồi đó" càng tốt", Bí thư Thành ủy TPHCM nói.

Hội nghị có sự tham dự của Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được (Ảnh: Q.Huy).

Lãnh đạo Thành ủy TPHCM cũng nhấn mạnh tới công tác phòng, chống lãng phí. Theo Bí thư Trần Lưu Quang, hậu quả của việc lãng phí sẽ lớn hơn nhiều so với tham nhũng. Trong khi đó, thành phố chưa quan tâm nhiều đến công tác này thời gian qua.

Bí thư Thành ủy TPHCM kể lại, vừa qua, trong cuộc gặp gỡ hiệu trưởng các trường đại học trên địa bàn, có người thống kê lại TPHCM cũ có đến khoảng 13.000 bất động sản là nhà cửa, nhà đất do Nhà nước quản lý nhưng còn sự lỏng lẻo. Sau sáp nhập, thành phố mới có khoảng 20.000 nhà, đất công.

"Chúng ta giữ trong tay khoảng vài trăm tỷ USD. Bên cạnh đó là nguy cơ sai phạm, mất cán bộ. Nếu quản lý không tốt, để mất tài sản cũng là khuyết điểm, sai phạm", Bí thư Thành ủy TPHCM chia sẻ.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang trao đổi với các đại biểu bên lề hội nghị (Ảnh: Q.Huy).

Về nhiệm vụ và giải pháp thời gian tới cho công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang đề cập tới việc phối hợp tốt giữa các cơ quan và cả hệ thống chính trị. Ngoài ra, các cơ quan cần kiên nhẫn lắng nghe dân, trong đó có cả các cán bộ vi phạm để phòng ngừa, xử lý trách nhiệm.

Đồng thời, TPHCM cần tìm kiếm phương thức, cơ chế riêng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

"TPHCM từng là ngôi sao sáng của sự sáng tạo. Tại sao không nghĩ đến việc có cách ứng xử, nguyên tắc mới để giải quyết các việc còn vướng về thể chế", Bí thư Thành ủy TPHCM đặt vấn đề.

Lãnh đạo Thành ủy TPHCM yêu cầu Ban Nội chính Thành ủy TPHCM và các cơ quan liên quan cần linh hoạt, vận dụng quy định pháp luật. Ngoài ra, địa phương cần đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, học tập cách làm hay của địa phương khác để ứng dụng thực tế.

"Từng đồng chí thực hiện trách nhiệm phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực phải là những người nêu gương đầu tiên. Tôi hứa sẽ chỉ đạo xử lý rất nặng nếu những người trong công tác này vi phạm. Đây là điều sòng phẳng và công bằng", Bí thư Thành ủy TPHCM nhấn mạnh.