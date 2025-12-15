Bí thư TPHCM: Thay đổi của năm 2025 là cuộc cách mạng khó tưởng tượng trước

"Những nội dung thảo luận tại hội nghị hôm nay nhằm trả lời cho câu hỏi trong năm mới, Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM sẽ làm gì, chỉ đạo thế nào để đạt được các mục tiêu đã thống nhất trong Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM", Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang phát biểu mở đầu hội nghị lần thứ 2, Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030, sáng 15/12.

Người đứng đầu Đảng bộ TPHCM nhìn nhận, trong năm 2025, năm cuối của nhiệm kỳ, thành phố cùng cả nước đã làm được những việc mang ý nghĩa quan trọng đặc biệt. Trong đó có việc thay đổi cách quản trị của hệ thống chính trị trên bình diện quốc gia, tổ chức mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, sáp nhập tỉnh, bỏ cấp huyện và thay đổi cấp xã, phường.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Q.Huy).

"Có những việc chúng ta không tưởng tượng nổi sẽ có sự thay đổi mang tính cách mạng như vậy. Việc thay đổi buộc chúng ta phải có tư duy, cách làm mới theo nguyên tắc mới. Công tâm và thực chất, khi bắt đầu làm, bản thân chúng tôi là những người có trách nhiệm ở Trung ương cũng không nghĩ chúng ta đã làm được như hiện tại", Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang nói.

Song, TPHCM vẫn còn rất nhiều nhiệm vụ phía trước. Mặc dù đạt nhiều kết quả đáng khích lệ, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đến nay mới đi vào vận hành ở mức khá.

Bí thư Trần Lưu Quang gợi mở, các đại biểu cần tập trung thảo luận về 2 nhóm việc lớn tại hội nghị lần này. Trong đó, địa phương cần giải quyết 4 vấn đề được Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu tại Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM là kẹt xe, ngập nước, ô nhiễm và phấn đấu trở thành thành phố không ma túy.

Hội nghị có sự tham dự của Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được (Ảnh: Q.Huy).

TPHCM cũng cần giải quyết những tồn tại, vướng mắc, vấn đề người dân còn khiếu kiện. Bí thư Thành ủy TPHCM nhấn mạnh, với quy mô lớn hơn, rộng hơn, nhiều tiềm năng hơn, TPHCM có nhiệm vụ rất lớn là tiếp tục làm đầu tàu kinh tế của cả nước, tập trung phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, ứng dụng các mô hình mới như trung tâm tài chính quốc tế, khu thương mại tự do.

"Mục tiêu cuối cùng của chúng ta là làm cuộc sống từng người, từng nhà có chất lượng sống tốt hơn", lãnh đạo Thành ủy TPHCM nhấn mạnh.

Các đại biểu biểu quyết thông qua chương trình hội nghị (Ảnh: Q.Huy).

Bí thư Trần Lưu Quang nhìn nhận, địa phương đang có nhiều thuận lợi với cơ chế, chính sách thông thoáng, mạnh mẽ hơn, thủ tục hành chính được cắt giảm. Đặc biệt, Quốc hội vừa thông qua nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 98 với nhiều cơ chế, chính sách đặc thù mới để phát triển TPHCM.

"Chủ tịch UBND TPHCM từng khẳng định là năm sau, thành phố sẽ là đại công trường. Ý kiến này cần thảo luận cụ thể, thành phố cần làm gì để đạt được mục tiêu. Chúng tôi rất cần các ý kiến để có ý tưởng hay, cách làm tốt nhằm đạt được thuận lợi ngay từ năm 2026 với mục tiêu tổng thể là tăng trưởng 2 con số", Bí thư Thành ủy TPHCM quán triệt.