Bí thư Trần Lưu Quang: TPHCM là nơi mỗi người dân đều có cơ hội phát triển

Sáng 17/11, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Bộ Công an và Thành ủy TPHCM tổ chức hội thảo khoa học cấp quốc gia “Định hướng nghiên cứu, giáo dục và đảm bảo, bảo vệ quyền con người trong kỷ nguyên mới của dân tộc".

Hội nghị có sự tham dự của GS. TS Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang; PGS. TS Đoàn Minh Huấn, Phó giám đốc thường trực Học viện quốc gia Hồ Chí Minh; Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an, cùng đại diện lãnh đạo Thành ủy, UBND TPHCM và các sở, ban, ngành.

Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cùng các đại biểu, khách mời dự hội thảo (Ảnh: Q.Huy).

Hội thảo diễn ra trong "thời điểm vàng" với ba sự kiện trọng đại của đất nước. Cụ thể: Toàn Đảng, toàn dân đang tích cực đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; Việt Nam lần thứ ba được bầu làm thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2026-2028 với số phiếu kỷ lục (180/190), khẳng định uy tín và cam kết mạnh mẽ của Việt Nam trong thúc đẩy nhân quyền toàn cầu; và thành công quan trọng từ việc triển khai Đề án 1309 về “Đưa nội dung quyền con người vào chương trình giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân”.

Thách thức mới trong quá trình phát triển

Phát biểu đề dẫn hội thảo, GS. TS Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, cho biết, bước sang thế kỷ XXI, nhân loại đang chứng kiến những thay đổi về kinh tế, địa chính trị, công nghệ một cách sâu sắc. Quyền con người ngày càng trở thành thước đo, chuẩn mực văn hóa, văn minh, tiêu chuẩn của sự thịnh vượng và phát triển bền vững của mỗi quốc gia.

"Những thách thức toàn cầu phi truyền thống như khủng bố, xung đột vũ trang, chiến tranh công nghệ cao, khủng hoảng năng lượng, biến đổi khí hậu, sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI)... đang định hình lại khái niệm và phạm vi của quyền con người", GS. TS Nguyễn Xuân Thắng nhìn nhận.

GS. TS Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, phát biểu tại hội thảo (Ảnh: Q.Huy).

Theo Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, ngoài quyền sống, quyền tự do, quyền mưu cầu hạnh phúc và quyền phát triển, nhiều quyền mới, đặc trưng của kỷ nguyên số cần phải được nhận diện. Trong đó có quyền về dữ liệu cá nhân, quyền được lãng quên, quyền tiếp cận công nghệ một cách công bằng, quyền được bảo vệ khỏi sự thao túng của thông tin giả. Đây là những vấn đề rất cốt lõi nhân loại đang phải đối mặt với quy mô, tính chất phức tạp chưa từng có.

Sau gần 40 năm đổi mới, đất nước ta đạt nhiều thành tựu vĩ đại, có ý nghĩa lịch sử to lớn. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng cao rõ rệt, các quyền con người, quyền công dân không ngừng được mở rộng và thực thi một cách thực chất hơn.

Các đại biểu, khách mới tham gia tọa đàm tại hội thảo (Ảnh: Q.Huy).

"Trong tiến trình phát triển nhanh, bền vững đất nước và hội nhập quốc tế sâu rộng, những thách thức mới về công bằng xã hội, chênh lệch vùng miền, già hóa dân số, an ninh mạng, an sinh xã hội, và chất lượng thể chế cũng đang đặt ra nhiều yêu cầu mới, đòi hỏi chúng ta phải có lời giải đáp thực chất và hiệu quả", GS. TS Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh.

Hiện nay, nước ta quyết liệt triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp theo phương châm liêm chính, kiến tạo, phục vụ người dân, doanh nghiệp và một chính quyền vì dân, gần dân, sát cơ sở. Việc này đặt ra yêu cầu rất cao đối với việc bảo đảm quyền con người ngay từ cấp cơ sở, nơi mọi chính sách, dịch vụ công, và hoạt động hành chính Nhà nước đều trực tiếp chạm đến cuộc sống thường nhật của người dân.

Nhân dân là chủ thể

Phát biểu tại hội thảo, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang nêu rõ, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng khẳng định: "Nhân dân là trung tâm, là chủ thể của công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; mọi chủ trương, chính sách phải thực sự xuất phát từ yêu cầu, nguyện vọng, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; thắt chặt mối quan hệ mật thiết với nhân dân, dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng; lấy hạnh phúc, ấm no của nhân dân làm mục tiêu phấn đấu.

"Với quan điểm lấy con người là mục tiêu và là động lực của sự phát triển, mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước đều nhằm bảo đảm quyền con người ở mức độ cao nhất", Bí thư Thành ủy TPHCM nói.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang phát biểu tại hội thảo (Ảnh: Q.Huy).

Bí thư Thành ủy TPHCM dẫn lại, quyền con người, quyền công dân được ghi nhận trong Hiến pháp năm 1946 của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, và tiếp tục được khẳng định, mở rộng trong các Hiến pháp năm 1959, 1980, 1992 (sửa đổi, bổ sung năm 2001). Đặc biệt, Hiến pháp năm 2013 quy định: "Các quyền con người, quyền công dân về chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội được công nhận, tôn trọng, bảo vệ, bảo đảm theo Hiến pháp và pháp luật".

"Những năm qua, TPHCM với vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước đã đạt nhiều thành tựu trên mọi mặt, trở thành đô thị văn minh, hiện đại, nghĩa tình. Đảng bộ, chính quyền thành phố luôn quan tâm, chú trọng nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, bảo đảm quyền an sinh xã hội, phát huy dân chủ trong nhân dân", Bí thư Trần Lưu Quang khẳng định.

Người đứng đầu Đảng bộ TPHCM thông tin, giai đoạn 2021-2025, thành phố chú trọng đầu tư phát triển hệ thống giáo dục về quy mô và chất lượng, với 435 dự án, 2.823 phòng học mới được đưa vào sử dụng. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được triển khai đồng bộ; đẩy mạnh xã hội hóa lĩnh vực y tế và bảo hiểm y tế; đầu tư phát triển mạnh cơ sở vật chất, trang thiết bị và nguồn nhân lực, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân.

Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng trao đổi với Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang tại hội thảo (Ảnh: Q.Huy).

Thành phố cũng thực hiện chính sách an sinh xã hội ngày càng hiệu quả, nhất là đào tạo nghề, giải quyết việc làm, bảo hiểm xã hội, hỗ trợ người nghèo, người bị ảnh hưởng bởi Covid-19.

Tất cả hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn được tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản; 100% người có công, gia đình người có công với cách mạng được chăm lo toàn diện về vật chất và tinh thần, có mức sống trung bình khá trở lên so với cộng đồng dân cư nơi cư trú.

Kế thừa và phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, nghĩa tình, tiên phong, vì cả nước - cùng cả nước, Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ I đã đề ra mục tiêu xây dựng TPHCM trở thành đô thị văn minh, hiện đại; là trung tâm đổi mới sáng tạo, năng động, sáng tạo, đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

"Từ hội thảo, TPHCM sẽ tiếp thu nhiều nội dung sâu sắc về quyền con người, để thành phố trở thành “nơi đáng sống”. Thành phố sẽ là nơi mỗi người dân đều được bảo đảm cơ hội phát triển, được chăm lo đầy đủ về sức khỏe, giáo dục, môi trường sống và sự an toàn, không ai bị bỏ lại phía sau trong tiến trình phát triển", Bí thư Thành ủy TPHCM chia sẻ.