TPHCM bầu và miễn nhiệm lãnh đạo HĐND và UBND

Sáng 14/11, HĐND TPHCM khai mạc kỳ họp lần thứ 5 (kỳ họp chuyên đề), khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026. Kỳ họp có sự tham dự của Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang, Phó bí thư thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong, Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Nguyễn Phước Lộc, cùng các Phó bí thư Thành ủy, Phó chủ tịch UBND TPHCM, lãnh đạo sở, ban, ngành thành phố.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang dự kỳ họp thứ 5, HĐND TPHCM khóa X, sáng 14/11 (Ảnh: Q.Huy).

Dự kiến tại phiên triệu tập lần này, các đại biểu HĐND thành phố sẽ thảo luận, cho ý kiến đối với các lĩnh vực đất đai, ngân sách, đầu tư công, ban hành các chế độ, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. TPHCM tiếp tục xem xét việc áp dụng, bãi bỏ một số Nghị quyết của Hội đồng nhân dân 03 địa phương đã ban hành trước ngày 1/7.

Ngoài ra, các đại biểu sẽ thực hiện công tác nhân sự của HĐND và UBND tại kỳ họp này. Theo chương trình kỳ họp, các đại biểu sẽ thực hiện quy trình miễn nhiệm và bầu các chức danh lãnh đạo HĐND và UBND TPHCM.

HĐND TPHCM cũng sẽ xem xét, thông qua 44 tờ trình, dự thảo nghị quyết gồm 13 tờ trình, dự thảo nghị quyết quy phạm pháp luật và 31 tờ trình, dự thảo nghị quyết cá biệt.

Kỳ họp HĐND TPHCM dự kiến thực hiện công tác nhân sự của HĐND và UBND (Ảnh: Q.Huy).

Nhóm tờ trình, dự thảo nghị quyết quy phạm pháp luật được xem xét tại kỳ họp gồm quy định về lộ trình thực hiện chuyển đổi và chính sách hỗ trợ chuyển đổi phương tiện vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt sử dụng điện, năng lượng xanh trên địa bàn; quy định về tỉ lệ trích nguồn thu được để lại để tạo nguồn cải cách tiền lương đối với các đơn vị có số thu lớn do TPHCM quản lý; quy định tiêu chí thành lập Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; tiêu chí về số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; mức hỗ trợ, bồi dưỡng và chi đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở…

Nhóm tờ trình, dự thảo nghị quyết cá biệt gồm 31 nội dung, thành phố sẽ xem xét các vấn đề về phân bổ ngân sách, kế hoạch đầu tư công, bãi bỏ các nghị quyết không còn phù hợp của 3 địa phương trước sáp nhập. Các đại biểu cũng xem xét quyết định chủ trương đầu tư các dự án thuộc thẩm quyền là dự án Nạo vét, cải tạo môi trường kết hợp chỉnh trang đô thị trục thoát nước rạch Ông Bé và rạch nhánh; nâng cấp đường 991 đoạn từ quốc lộ 51 tới vành đai 4; đầu tư dự án Nạo vét, cải tạo môi trường kết hợp chỉnh trang đô thị trục thoát nước rạch Bà Lớn…