Cục trưởng CSGT nói về kiến nghị bỏ hàng cây xanh dải phân cách cao tốc

Liên quan tới vụ tai nạn giữa 4 ô tô trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ xảy ra vào ngày 15/9 khiến nhiều người bị thương, Cục CSGT (C08, Bộ Công an) cho biết sẽ kiến nghị các đơn vị chức năng xem xét về việc, xe bồn tưới cây ở làn số 1 trên cao tốc có thực hiện việc cảnh báo an toàn theo đúng quy định của pháp luật và quy trình công tác trên đường cao tốc hay không?

Ngoài ra, đối với việc trồng cây xanh ở dải phân cách giữa của đường cao tốc, Cục CSGT sẽ có kiến nghị với cơ quan liên quan về việc không nên trồng cây mà chỉ lắp lưới chắn sáng tại đây.

Hiện trường vụ tai nạn liên hoàn giữa 4 ô tô trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng (Ảnh: Đức Văn).

Chiều 16/9, trao đổi với phóng viên Dân trí, Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình, Cục trưởng C08 đã có những chia sẻ về vấn đề nêu trên.

Trước hết, Thiếu tướng Bình đánh giá vụ tai nạn nêu trên là điều không mong muốn, sơ bộ nguyên nhân vụ tai nạn xuất phát từ việc các lái xe không quan sát, không đảm bảo tốc độ và giữ khoảng cách an toàn với xe liền trước, dẫn tới va chạm liên hoàn.

"Trong vụ việc này, chúng tôi đã kiến nghị với Cục Đường bộ Việt Nam về việc không trồng cây xanh ở dải phân cách giữa của đường cao tốc, mà chỉ lắp đặt lưới chắn sáng tại đây. Từ đó, sẽ không còn cảnh xe tưới cây di chuyển tại làn 1 cao tốc", Thiếu tướng Bình nói.

Hàng cây xanh dọc tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng bị gãy đổ do bão Yagi (Ảnh: Nguyễn Dương).

Cũng theo vị Cục trưởng C08, đơn vị này cũng đã kiến nghị với cơ quan chức năng về việc trồng hàng cây cách xa hành lang an toàn thuộc đường cao tốc khoảng 15-20m để tránh trường hợp cây bị gãy, đổ khi gặp mưa bão, tránh gây nguy hiểm cho các tài xế di chuyển trên đường cao tốc.

Ngoài ra, Thiếu tướng Bình cho hay, trước khi xảy ra vụ tai nạn nêu trên, tại cuộc họp giữa Cục CSGT (Bộ Công an), Cục Đường bộ Việt Nam và Cục Đăng kiểm Việt Nam (cùng thuộc Bộ Xây dựng) hôm 12/9, ông cũng đã có cảnh báo về nguy cơ mất an toàn khi trồng cây tại dải phân cách giữa đường.

Theo Thiếu tướng Bình, kinh nghiệm ở nhiều nước cho thấy, cần hạn chế trồng cây xanh tại dải phân cách giữa nhưng tại nước ta đang diễn ra phổ biến.

"Xe bồn tưới cây cũng là nguyên nhân dẫn tới vụ tai nạn"

Nêu quan điểm về đề xuất của C08 sau vụ tai nạn, luật sư Lê Hồng Hiển, Giám đốc Hãng luật Lê Hồng Hiển và Cộng sự, cho biết, trước hết ông đồng tình với kiến nghị bỏ hàng cây tại dải phân cách giữa đường cao tốc và chỉ sử dụng lưới chắn sáng tại đây.

Nói về nguyên nhân của vụ tai nạn, ông Hiển cho rằng, bên cạnh lỗi của các lái xe trong vụ tai nạn thì chiếc xe bồn tưới cây chạy trong làn số 1 cao tốc mà không có cảnh báo đầy đủ cũng là nguyên nhân quan trọng dẫn tới chuỗi va chạm.

Hàng cây xanh trồng tại dải phân cách giữa đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ (Ảnh: Trần Thanh).

"Cao tốc vốn được thiết kế cho xe di chuyển ở tốc độ cao, ổn định. Sự xuất hiện của một chiếc xe bồn chậm chạp, lại thiếu biển báo, giống như chướng ngại vật di động khiến các phương tiện đi sau khó có thể phản ứng kịp.

Do đó, cần nhìn nhận rằng, đơn vị quản lý khai thác và xe bồn cũng phải chịu trách nhiệm trong vụ tai nạn liên hoàn vừa qua", luật sư phân tích.

Cũng theo luật sư Hiển, cơ quan chức năng cũng có thể không cần bỏ hàng cây tại dải phân cách giữa, tuy nhiên cần nghiên cứu, trồng một loại cây có sức sống tốt, ít cần công chăm sóc, từ đó cũng không cần thiết phải sử dụng xe bồn để tưới nước.

"Thay vì chỉ chú trọng cảnh quan, đơn vị quản lý cũng phải đặt yếu tố an toàn lên hàng đầu, hàng cây ở dải phân cách không được che khuất tầm nhìn của các lái xe, đặc biệt khi thời tiết xấu", luật sư Hiển nói.

Theo luật sư, an toàn cao tốc phải bắt đầu từ cả ba khâu: hạ tầng, quản lý và ý thức lái xe. Người tham gia giao thông phải giữ khoảng cách an toàn, chú ý quan sát và tốc độ hợp lý.

Ngoài ra, ông Hiển cũng cho rằng đơn vị quản lý phải đảm bảo mọi hoạt động bảo dưỡng, bảo trì trên cao tốc, phải có cảnh báo chuẩn mực và đảm bảo an toàn. Bởi chỉ cần một mắt xích lỏng lẻo, hậu quả có thể là một vụ tai nạn liên hoàn đau lòng.