Cục trưởng CSGT nói về việc "xe to phải đền xe bé" khi xảy ra tai nạn

Chiều 17/9, Cục CSGT (C08, Bộ Công an) tổ chức gặp mặt người có ảnh hưởng và quản trị các trang, nhóm trên mạng xã hội để tăng cường thông tin, tuyên truyền bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình, Cục trưởng C08 chủ trì buổi gặp mặt.

Trình bày với Cục trưởng Cục CSGT, ông Nguyễn Đức Hoàng, quản trị viên của diễn đàn Otofun cho biết, tai nạn xảy ra là điều không ai mong muốn, tuy nhiên có một vấn đề đang gây nhức nhối hiện nay đó là tư tưởng "xe lớn phải đền xe bé".

Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình, Cục trưởng C08 (Ảnh: Trần Thanh).

Theo ông Hoàng, từ trước tới nay có tình trạng người vi phạm điều khiển xe thô sơ, hay xe máy rồi xảy ra va chạm với ô tô, thì tài xế ô tô là người liên đới thường bị bắt đền trước.

"Đã có rất nhiều trường hợp như xe máy, xe đạp đi vào làn đường ngược chiều, thậm chí đi vào làn đường tốc độ cao nhất rồi xảy ra tai nạn. Vậy Cục CSGT có kiến nghị hay phương án nào để giúp các tài xế ô tô yên tâm hơn khi tham gia giao thông, đặc biệt khi bị các trường hợp vi phạm tông trúng", ông Hoàng nêu ý kiến.

Nói thêm về tình trạng bất hợp lý trong công tác phân luồng giao thông, ông Hoàng cho biết, hiện nay không chỉ trên cao tốc mà ngay trong các tuyến đường nội đô đang xảy ra tình trạng ô tô, xe máy lấn đường nhau hay "điền vào chỗ trống" gây cản trở toàn bộ dòng phương tiện.

"Hiện trong luật chưa có quy định liên quan đến tình trạng này, nhưng chúng tôi cho rằng đây là các hành vi liên quan đến ứng xử, ý thức của người lái xe. Chúng tôi đề xuất cần có quy định và tăng cường xử phạt với hành vi này", ông Hoàng nêu.

Giải đáp ý kiến của ông Hoàng, Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình, Cục trưởng C08 khẳng định, ông không đồng ý với việc khi chưa xác định được lỗi của từng bên mà lại xảy ra việc "xe to hỗ trợ cho xe bé".

Ông Nguyễn Đức Hoàng, quản trị viên của diễn đàn Otofun (Ảnh: Trần Thanh).

"Tôi đang cho chấn chỉnh lại việc này. Việc các lái xe hỗ trợ cho nhau thì đó là việc cá nhân, còn khi cơ quan chức năng giải quyết thì việc bồi thường trách nhiệm dân sự phải dựa trên cơ sở pháp lý, xác định ai đúng ai sai rồi mới tiến hành. Chứ không phải cứ xảy ra va chạm là xe to phải đền xe bé, không hề có chuyện đó", Thiếu tướng Bình khẳng định.

Cục trưởng C08 cho biết thêm, cơ quan chức năng cũng sẽ xem xét lại việc tạm giữ xe với các trường hợp là bị hại trong vụ tai nạn. Bởi thời gian giữ xe trong các vụ tai nạn sẽ rất lâu, gây ảnh hưởng tới người dân. Trong thời gian bị giữ xe, người tài xế sẽ không có xe để đi lại, không làm ăn, kinh doanh được.

Đoạn clip ghi lại cảnh người đàn ông đi xe đạp đi ngược chiều cầu Nhật Tân tại làn tốc độ cao nhất, rồi xảy ra va chạm với ô tô vào rạng sáng 17/9 (Ảnh: Cắt từ clip).

Đối với nội dung phân luồng trên các tuyến cao tốc, quốc lộ, nội đô, Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình cho biết sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng nghiên cứu, thực hiện.

Trong đó, đối với các tuyến đường nội đô, cơ quan chức năng sẽ phối hợp với chính quyền địa phương để tối ưu hóa, thu nhỏ làn đường của ô tô để buộc các phương tiện này phải đi theo hàng, tránh việc có 2 làn đường nhưng 3 ô tô dàn hàng ngang.