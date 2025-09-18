Tài xế xe bồn vượt đèn đỏ ở TPHCM bị phạt gần 20 triệu đồng

Ngày 18/9, Trạm CSGT Tây Bắc thuộc Phòng CSGT (PC08) Công an TPHCM đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông N.T.H. (SN 1970, ngụ phường Đông Hòa), tài xế lái xe bồn vượt đèn đỏ ở xã Bình Mỹ.

Nhà chức trách xác định, lúc 15h30 ngày 16/9, ông H. điều khiển xe bồn trộn bê tông biển số 61K - 630.xx có hành vi không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông tại giao lộ Bình Mỹ - Hà Duy Phiên, xã Bình Mỹ.

Xe bồn trộn bê tông vượt đèn đỏ tại giao lộ ở xã Bình Mỹ (Ảnh: Cắt từ clip).

Theo quy định, nam tài xế sẽ bị sẽ bị phạt 18-20 triệu đồng, trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Trước đó, như Dân trí đưa tin, người dùng mạng xã hội lan truyền clip, ghi lại cảnh xe bồn trộn bê tông vượt đèn đỏ tại giao lộ nói trên.

Hình ảnh từ clip cho thấy, một xe bồn trộn bê tông lưu thông trên đường Bình Mỹ. Khi đèn tín hiệu còn 32 giây, phương tiện này bất ngờ vượt đèn đỏ rồi rẽ trái vào đường Hà Duy Phiên, hướng đi tỉnh lộ 8.

Thời điểm trên, giao lộ này có đông người qua lại, nhiều người khiếp vía khi chứng kiến hành động nguy hiểm của tài xế. Trạm CSGT Tây Bắc đã nhanh chóng vào cuộc xác minh và mời tài xế lên làm việc.