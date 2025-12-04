5 lò vôi gần 130 năm tuổi rệu rã, chực chờ sụp đổ

Diện tích đất trước đây là trụ sở Công ty Cổ phần Long Thọ, nằm tại khu vực bờ Nam sông Hương, thuộc địa bàn làng Nguyệt Biều, phường Thủy Xuân, thành phố Huế.

Theo tư liệu lịch sử, xí nghiệp vôi nước Long Thọ (tiền thân của Công ty Cổ phần Long Thọ) được xây dựng vào năm 1896 dưới thời Pháp thuộc.

Thời kỳ mới ra đời, xí nghiệp này chuyên sản xuất các sản phẩm phục vụ xây dựng công trình theo quy trình khép kín, với nguyên liệu khai thác từ mỏ đất sét ở làng Nguyệt Biều.

Công suất đầu tiên của nhà máy là 10.000 tấn vôi/năm, với 5 lò nung, theo công nghệ kiểu lò đứng.

Đến những năm 2000, Công ty Cổ phần Long Thọ bị liệt vào danh sách các cơ sở gây ô nhiễm nghiêm trọng, bắt buộc phải di dời khỏi khu vực đô thị.

Năm 2021, nhà máy sản xuất của công ty này được chuyển đến Cụm công nghiệp Thủy Phương (nay thuộc phường Thanh Thủy, thành phố Huế).

Toàn bộ khuôn viên nhà máy xi măng Long Thọ cũ hiện được giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Huế quản lý.

Sau khi nhà máy hoàn thành việc di dời, các công trình liên quan bị hạ giải, quỹ đất được nhà nước thu hồi.

Riêng hệ 5 lò vôi là công trình kiến trúc tiêu biểu cho thời kỳ đầu ngành công nghiệp nên thành phố Huế mong muốn giữ lại, lập phương án chỉnh trang, cải tạo nhằm phát huy giá trị lịch sử, giới thiệu đến người dân và du khách. Tuy nhiên, đến nay mọi thứ vẫn dậm chân tại chỗ.

Công trình rệu rã, xuống cấp nghiêm trọng do thiếu sự bảo quản, chăm sóc.

Ông Trương Phước Tuấn, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Huế, cho biết đơn vị được giao nhiệm vụ quản lý diện tích đất và đã lập hàng rào để ngăn chặn người dân xâm nhập trái phép.

Các lò sản xuất vôi cũ đã bị xuống cấp trầm trọng.

Công trình 130 năm tuổi rệu rã, có thể sụp đổ bất cứ lúc nào.

Than đá được sử dụng để nung vôi còn sót lại.

Ván gỗ tầng 2 của công trình bị mục nát, rêu xanh bám dày.

Chân lò xuống cấp theo thời gian.

Nhà trực lò vôi bị gỉ sét, nguy cơ sụp đổ rất cao.

Một thiết bị chuyên dụng bị bỏ hoang trong khuôn viên công trình có tuổi đời gần 130 năm.

Ông Hoàng Hải Minh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế, cho biết đang chỉ đạo các cơ quan chuyên môn rà soát lại kế hoạch sử dụng quỹ đất và bảo tồn hệ 5 lò vôi Long Thọ phù hợp thực trạng.