Tìm phương án "hồi sinh" cây sanh hơn 100 năm tuổi bị bật gốc trong mưa lũ

Chiều 25/11, ông Lê Như Chinh, Giám đốc Trung tâm công viên cây xanh thành phố Huế, cho biết đơn vị đang nghiên cứu phương án “hồi sinh” cây sanh cổ thụ, nằm trên vỉa hè đường Bạch Đằng, phường Phú Xuân.

Trước đó, vào ngày 4/11, nước lũ sông Hương dâng cao, gây ngập lụt diện rộng lần thứ 3 liên tiếp trong thời gian ngắn tại thành phố Huế, cây sanh được đánh số 169, trước nhà 226 đường Bạch Đằng, bị bật gốc, trơ rễ. Phần thân và tán cây đổ nghiêng về phía sông đào Đông Ba.

Cây sanh trên đường Bạch Đằng bị bắt gốc sau các đợt lũ chồng lũ tại Huế (Ảnh: Vi Thảo).

Theo người dân địa phương, cây sanh này đã tồn tại từ rất lâu, có tuổi đời trên 100 năm.

“Cụ sanh 169 đã đứng đây hơn một thế kỷ,… Trận lụt năm nay cụ bị bật gốc, bà con trong xóm nhìn cụ đưa rễ lên cao mà cảm thấy ngỡ ngàng, ngơ ngác, tiếc nuối”, nhiếp ảnh gia Ngô Lễ (thành phố Huế) bày tỏ cảm xúc trên trang cá nhân.

Theo ông Lê Như Chinh, cây sanh này có đường kính gốc lớn, chùm rễ rộng và đã bị bật lên khỏi mặt đất nên việc trồng lại sẽ gặp nhiều khó khăn. Cây có thể đổ xuống sông, gây ảnh hưởng đến bờ kè và tuyến đường Bạch Đằng.

Ông Chinh cho rằng, nếu trồng lại tại vị trí cũ, cơ quan chức năng buộc phải cắt bớt cành, nhánh để cây không bị bật gốc trở lại. Một phương án khác được tính đến là duy chuyển cây tới vị trí mới phù hợp.

"Trung tâm đang nghiên cứu kỹ lưỡng, đồng thời tham khảo thêm ý kiến của các chuyên gia để có phương án tối ưu nhất phục hồi cây cổ thụ này", ông Chinh cho hay.

Cơ quan chức năng đang tìm phương án tối ưu để cứu cây sanh cổ thụ bị bật gốc do mưa lũ (Ảnh: Vi Thảo).

Đây không phải lần đầu tiên Trung tâm công viên cây xanh thành phố Huế đứng trước nhiệm vụ “giải cứu” cây cổ thụ bị đổ ngã do thiên tai.

Năm 2020, cây xà cừ cổ thụ được đánh số 13 trên đường Lê Duẩn (trước bến xe Nguyễn Hoàng, phường Phú Xuân) cũng bị bão Vamco quật ngã.

Sau khi sự việc xảy ra, lực lượng chức năng đã cắt tỉa cành, rễ, di chuyển cây xà cừ vào trồng tại một khu công viên bên bờ sông Hương. Đến nay, cây cổ thụ này đã hồi sinh, trổ lá xanh tốt.

Đến năm 2022, Trung tâm công viên cây xanh Huế tiếp tục di dời một cây xà cừ cổ thụ khác nằm cạnh di tích Phu Văn Lâu (đường Lê Duẩn, phường Phú Xuân), do bị nghiêng, dễ đổ xuống lòng đường.