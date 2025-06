U19 nữ Việt Nam xuất sắc chiến thắng ở trận ra quân giải Đông Nam Á 2025

Ở trận mở màn, đội tuyển U19 nữ Việt Nam xuất sắc giành chiến thắng 2-0 trước đối thủ được đánh giá cao là U19 nữ Myanmar.

Giải bóng đá U19 nữ Đông Nam Á 2025, diễn ra tại TPHCM từ ngày 9/6, có sự góp mặt của 4 đội tại bảng A gồm: U19 nữ Việt Nam nằm ở bảng A cùng với U19 nữ Myanmar, U19 nữ Timor Leste và U19 nữ Lào. Trong khi đó Bảng B gồm: Thái Lan, Malaysia, Campuchia và Indonesia.

Đối đầu với Myanmar ở trận khai mạc trên sân nhà Thống Nhất, các cô gái Việt Nam dâng cao ép sân ngay trong hiệp đấu đầu tiên.

Thua thiệt về mặt thể hình khiến các cô gái của U19 Việt Nam gặp khó khăn trước hàng phòng ngự sở hữu chiều cao tốt của đội khách.

Đội chủ nhà chỉ khai thông bế tắc khi được trọng tài cho hưởng một tình huống đá phạt cố định. Phút 36, từ cú sút phạt đẹp mắt bằng chân trái, Nguyễn Thị Thùy Linh ghi bàn mở tỉ số cho U19 nữ Việt Nam.

Chưa đầy 5 phút, từ tình huống phản công nhanh của U19 nữ Việt Nam, Thanh Hiếu băng xuống dứt điểm hoàn hảo, nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà.

Bóng đá nữ Myanmar luôn là đối thủ không hề dễ chịu đối với các cô gái Việt Nam ở mọi cấp độ đội tuyển. Tuy nhiên U19 Việt Nam vẫn biết cách thể hiện kỹ năng trước đội khách.

Sau hai bàn dẫn trước, các cô gái Việt Nam thi đấu cực kỳ hưng phấn.

Hiệp 2, đội của HLV Okiyama Masahiko thi đấu có phần an toàn hơn so với 45 phút đầu tiên. Tuy nhiên ở nhiệm vụ phòng ngự, các cô gái Việt Nam vẫn đảm bảo an toàn tuyệt đối cho khung thành của thủ môn Lê Thị Thu.

Hai đội liên tục chơi “ăn miếng trả miếng” tuy nhiên không thể tìm đến mảnh lưới của đối phương. Hiệp 2 của trận đấu khép lại mà không có thêm bàn thắng nào được ghi.

Chung cuộc, U19 nữ Việt Nam giành chiến thắng với tỷ số 2-0 trước U19 nữ Myanmar.

Trước trận đấu, HLV trưởng đội tuyển U19 nữ Việt Nam - Okiyama Masahiko bày tỏ sự tin tưởng vào thế hệ cầu thủ nữ hiện tại là một tập thể có chuyên môn tốt, tiếp thu nhanh và thể hiện tinh thần cầu tiến, toàn đội có đủ năng lực để hướng tới ngôi vô địch.

Bên cạnh đó, theo ông Okiyama giải đấu này là bước đệm quan trọng để toàn đội hướng đến vòng loại U20 nữ châu Á vào tháng 8 tới.