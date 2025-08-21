Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Malaysia có thể mất chức vì vụ cầu thủ nhập tịch

Nhật báo tiếng Anh hàng đầu Malaysia New Straits Times viết: “Sẽ có thay đổi bất ngờ trong ban lãnh đạo Liên đoàn Bóng đá Malaysia, vị trí Chủ tịch FAM được đồn đoán sẽ sớm có sự thay đổi”.

“Có thông tin cho rằng ghế Chủ tịch FAM đang bị để trống, do ông Datuk Joehari Ayub không còn ngồi ở chiếc ghế này nữa. Đây là điều rất bất ngờ vì ông Datuk Joehari Ayub chỉ vừa nhậm chức Chủ tịch FAM hồi tháng 2.

Không phải ai cũng ủng hộ chính sách nhập tịch ồ ạt của đội tuyển Malaysia thời gian gần đây (Ảnh: ASEAN Football).

Có thể Phó Chủ tịch (PCT) FAM Datuk Yusof Mahadi sẵn sàng đảm nhiệm vị trí Chủ tịch tạm quyền, nếu FAM đưa ra thông báo thay đổi lãnh đạo cao nhất của họ trong những ngày tới đây”, New Straits Times cho biết thêm.

Bản thân PCT FAM Datuk Yusof Mahadi cũng đã lên tiếng về chuyện Liên đoàn Bóng đá Malaysia sắp thay đổi ở thượng tầng. Khi được hỏi về vấn đề nêu trên, ông Datuk Yusof Mahadi trả lời báo chí Malaysia: “Các bạn hãy đợi đến tuần sau, có thể sẽ có thông báo chính thức”.

Tờ New Straits Times viết thêm: “Một số quan chức khác của FAM, trong đó có Tổng thư ký (TTK) Datuk Noor Azman Rahman không lên tiếng về vấn đề thay đổi Chủ tịch của Liên đoàn Bóng đá Malaysia, nhưng các quan chức này không phủ nhận những gì mà báo chí đăng tải”.

Thời gian gần đây bóng đá Malaysia liên tục bị người hâm mộ bóng đá trong nước đặt câu hỏi về nguồn gốc của các cầu thủ nhập tịch mới, nhưng phía FAM không có câu trả lời thỏa đáng.

PCT FAM Datuk Yusof Mahadi sẵn sàng thay thế Chủ tịch đương nhiệm Datuk Joehari Ayub (Ảnh: NST).

Những cầu thủ này xuất hiện trong trận thắng đội tuyển Việt Nam 4-0 ngày 10/6, trên sân Bukit Jalil (Kuala Lumpur, Malaysia). Đây là trận đấu trong khuôn khổ vòng loại thứ 3 Asian Cup 2027.

Mới đây một trong số những cầu thủ nhập tịch nói trên là trung vệ Facundo Garces (gốc Argentina) vạ miệng về nguồn gốc của mình trên báo Tây Ban Nha.

Ban đầu anh nói anh có nguồn gốc Malaysia từ ông cố nội của mình, sau đó cầu thủ này vội vàng đính chính rằng nguồn gốc đấy từ ông bà nội, đồng thời đổ lỗi sai sót đến từ khâu đánh máy, biên bản. Sự thiếu nhất quán của cầu thủ này khiến cho sự nghi ngờ về tính minh bạch về nguồn gốc cầu thủ nhập tịch Malaysia càng tăng cao.

Điều này khiến cho FAM mất uy tín nghiêm trọng. Ở Malaysia, một bộ phận giới chuyên môn và người hâm mộ không ủng hộ chính sách nhập tịch cầu thủ ồ ạt mà FAM đang theo đuổi. Đặc biệt, khi những cầu thủ nhập tịch này không rõ nguồn gốc, phản ứng càng tăng cao.

Đấy là một trong những lý do khiến Chủ tịch FAM Datuk Yusof Mahadi mất điểm. Ông Datuk Yusof Mahadi được bầu làm Chủ tịch FAM hồi tháng 2, cho nhiệm kỳ từ năm 2025-2029.