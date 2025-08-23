Chelsea thắng tưng bừng "5 sao" trên sân West Ham

Chelsea đã có chiến thắng đầu tiên trong mùa giải sau khi đánh bại đối thủ cùng thành phố London là West Ham với tỷ số áp đảo 5-1 vào rạng sáng 23/8. Trận thua này đã đẩy West Ham vào tình thế khó khăn khi họ phải nhận hai thất bại liên tiếp ngay từ đầu chiến dịch Ngoại hạng Anh, cân bằng kỷ lục đáng buồn lần thứ chín trong lịch sử câu lạc bộ.

Đội bóng của Enzo Maresca đã phải đối mặt với một cú sốc ngay trước khi bóng lăn, khi Cole Palmer buộc phải rút khỏi đội hình xuất phát vì chấn thương trong lúc khởi động. Nỗi đau của đội khách càng tăng lên ở phút thứ 6 khi Lucas Paqueta tung cú sút chân trái như tên lửa, đưa The Hammers vươn lên dẫn trước.

Trận đấu giữa Chelsea và West Ham diễn ra sôi động ngay từ đầu trận (Ảnh: Getty).

Tuy nhiên, những điểm yếu trong hàng phòng ngự của đội chủ nhà sớm lộ ra, tạo điều kiện cho Chelsea nhanh chóng cân bằng tỷ số ở phút 15. Marc Cucurella đánh đầu từ quả phạt góc của Pedro Neto, tạo cơ hội cho João Pedro ghi bàn thắng đầu tiên vào lưới West Ham.

20 phút đầu trận đấu diễn ra nghẹt thở tưởng chừng như đã có một bước ngoặt khác khi Niclas Fullkrug tung cú sút chân trái làm tung lưới đội khách, nhưng VAR đã không công nhận bàn thắng do Jean-Clair Todibo đã việt vị trong pha tấn công.

Niềm vui ngắn ngủi lan tỏa khắp sân vận động London nhanh chóng bị lãng quên, khi Chelsea hoàn tất cú lội ngược dòng chỉ trong vòng 17 phút nhờ công của Neto. Phút 23, cầu thủ người Bồ Đào Nha được phép di chuyển vào vòng cấm mà không bị ai kèm để vô lê ghi bàn từ đường chuyền của Pedro, trong khi hàng phòng ngự của The Hammers vẫn bất động và không hề cảnh giác trước nguy hiểm.

Người vào thay Palmer, Estevao, sau đó đã kiến tạo bàn thắng thứ ba cho Chelsea, anh chuyền bóng về cho Enzo Fernendez đệm bóng, và trở thành cầu thủ trẻ nhất trong lịch sử Ngoại hạng Anh kiến tạo cho Chelsea ghi bàn ở tuổi 18 và 120 ngày. Fernandez lẽ ra đã có thể ghi thêm bàn thắng thứ tư sau khi Chelsea một lần nữa dễ dàng xuyên thủng hàng phòng ngự West Ham, nhưng tiền vệ người Argentina lại không thể dứt điểm chính xác từ đường chuyền bên cánh trái của Neto.

Các cầu thủ Chelsea ăn mừng bàn thắng thứ hai vào lưới West Ham (Ảnh: Getty).

Tuy nhiên, bàn thắng thứ tư đã sớm đến khi Mads Hermansen phá hỏng một quả phạt góc ở phút 54 và Moises Caicedo đã có mặt để trừng phạt sai lầm của cầu thủ người Đan Mạch. 4 phút sau, Trevoh Chalobah ghi thêm bàn thắng thứ năm sau những nỗ lực vô vọng của đội chủ nhà trong việc phá bóng, khiến nhiều cổ động viên The Hammers phải rời sân sớm.

Điều này dường như đã khơi mào một phản ứng từ đội chủ nhà, các học trò của Graham Potter đã vùng lên với một loạt pha tấn công dồn dập trong vòng cấm của Chelsea. Cú sút chéo góc của cầu thủ vào thay người Kyle Walker-Peters đã bị Caicedo phá ra ngay trước khung thành, và Chelsea đã có một màn đáp trả tương tự. Tưởng chừng như Chelsea sắp ghi bàn thứ sáu chỉ vài phút sau đó, Reece James có pha chuyền bóng xuất sắc của cho Estevao, nhưng cú sút của cầu thủ người Brazil chưa đủ khó để đánh bại Hermansen.

Cuối cùng, đó là một buổi tối đáng quên đối với West Ham và Graham Potter, người vẫn chưa từng đánh bại Chelsea trong 8 lần gặp gỡ với tư cách huấn luyện viên (hòa 4, thua 4). Và sau khi chỉ giành được 9 điểm trong 10 trận sân nhà đầu tiên tại Ngoại hạng Anh, ông đã phá vỡ kỷ lục không mong muốn của câu lạc bộ trước đó do Alan Curbishley và Avram Grant nắm giữ, những người chỉ giành được 10 điểm trong 10 trận đầu tiên.

Về phía Chelsea, họ đã giành chiến thắng thứ 33 tại giải đấu này trước The Hammers, chỉ kém Tottenham Hotspur (37 trận), và trong ít nhất 17 giờ hoặc lâu hơn, họ đã vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng.