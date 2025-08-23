Báo Indonesia đặc biệt khen ngợi vẻ đẹp của hai VĐV bóng chuyền nữ Việt Nam

Vào lúc 20h30 hôm nay (23/8), đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ bước vào trận mở màn ở giải bóng chuyền thế giới gặp Ba Lan. Đây là đối thủ rất mạnh khi đang xếp thứ 3 trên bảng xếp hạng của Liên đoàn bóng chuyền thế giới (FIVB).

Kiều Trinh được báo giới Indonesia khen ngợi về vẻ ngoài xinh đẹp (Ảnh: FBNV).

Đông Nam Á có hai đại diện tham dự giải bóng chuyền nữ thế giới là chủ nhà Thái Lan và đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Dù không có đại diện tham dự nhưng báo giới Indonesia vẫn dành sự quan tâm đặc biệt tới giải đấu.

Trong đó, họ khen ngợi hai VĐV bóng chuyền nữ Việt Nam là Kiều Trinh và Kim Thanh. Tờ Suara Merdeka có bài viết: “Ai sẽ thay thế Bích Tuyền? Là Kiều Trinh hay Kim Thanh, nữ hoàng sắc đẹp của bóng chuyền Việt Nam?”.

Trong bài, tác giả Arief Sinaga nhấn mạnh hai VĐV này không chỉ có chuyên môn tốt mà còn có ngoại hình xinh đẹp. Nhà báo này viết: “Câu hỏi ai sẽ thay thế Bích Tuyền ở đội bóng chuyền nữ Việt Nam tại giải thế giới nhận được sự quan tâm đặc biệt.

Kiều Trinh mới là gương mặt đáng chú ý có thể thi đấu ở vị trí đối chuyền. Cô không có nhiều thời gian thi đấu khi Bích Tuyền trở lại vào năm 2024.

Kiều Trinh năm nay 24 tuổi, kém Bích Tuyền 1 tuổi. VĐV này khoác áo đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam từ năm 2019 và thi đấu bùng nổ vào năm 2023. Kiều Trinh từng thi đấu xuất sắc trong trận tranh Huy chương đồng giải châu Á 2023 với Nhật Bản.

Mặc dù đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thua 2-3 nhưng cô là gương mặt đáng chú ý. Trong trận đấu đó, Kiều Trinh ghi 19 điểm, chỉ kém Thanh Thúy (22 điểm).

Kim Thanh được báo giới Indonesia gọi là "Nữ hoàng sắc đẹp" (Ảnh: FBNV).

Bên cạnh Kiều Trinh, Đặng Thị Kim Thanh cũng là cái tên đáng được nhắc tới. Kim Thanh nổi tiếng với nhan sắc xinh đẹp. Cô được mệnh danh là Nữ hoàng sắc đẹp và tỏa sáng từ năm 2018-2019.

Ở tuổi 24, Kim Thanh bất ngờ tuyên bố giải nghệ nhưng sau đó đã trở lại ở mùa giải trước và tiếp tục thể hiện đẳng cấp của mình”.

Ngoài hai cái tên này, Vi Thị Như Quỳnh là ứng cử viên nặng ký cho vị trí đối chuyền. HLV Tuấn Kiệt đã trao vị trí này cho Như Quỳnh trong trận đấu với Kenya. Thậm chí, theo đánh giá của giới chuyên môn, VĐV sinh năm 2002 có khả năng cao là gương mặt được HLV Tuấn Kiệt lựa chọn.

Trước đó, cô từng thi đấu xuất sắc trong trận đấu Thái Lan giúp cho đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam ngược dòng và giành chiến thắng 3-2 ở SEA V-League (giải bóng chuyền nữ Đông Nam Á) chặng hai.

Trong khi đó, Kim Thanh không được HLV Tuấn Kiệt triệu tập tham dự giải thế giới.