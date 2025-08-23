Bóng đá Thái Lan sa thải HLV người Nhật sau hai lần thua tuyển nữ Việt Nam

Giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á 2025 vừa kết thúc tại Hải Phòng hôm 19/8. Ở giải đấu này, đội tuyển bóng đá nữ Thái Lan thua đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đến hai lần.

HLV Futoshi Ikeda bị sa thải sau khi thua đội tuyển nữ Việt Nam hai lần tại giải Đông Nam Á (Ảnh: FAT).

Lần đầu tiên, Thái Lan thua đội bóng của HLV Mai Đức Chung 0-1 ở vòng đấu bảng. Lần thứ nhì, đội bóng nữ xứ sở Chùa Vàng thua đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam 1-3 ở trận tranh hạng ba.

Sau hai thất bại này, hai ngày sau khi đội tuyển bóng đá nữ Thái Lan về nước, FAT quyết định sa thải HLV Futoshi Ikeda.

Đây là quyết định khá bất ngờ, vì trước đó bóng đá Thái Lan dành rất nhiều kỳ vọng vào các HLV người Nhật Bản, trong việc nâng tầm bóng đá nam lẫn bóng đá nữ ở xứ sở Chùa Vàng.

Sau khi chia tay với HLV Futoshi Ikeda, FAT đang nhắm đến các ứng cử viên mới, ngồi vào ghế HLV trưởng đội tuyển bóng đá nữ Thái Lan. Một trong những ứng cử viên sáng giá nhất cho vị trí này là bà Nuengruethai Sathongwien, cựu HLV đội tuyển bóng đá nữ Thái Lan.

Cách đây chỉ ít tuần lễ, bà Nuengruethai Sathongwien từng đến TPHCM tham dự giải bóng đá nữ U19 Đông Nam Á và giúp đội U19 Thái Lan giành ngôi vô địch.