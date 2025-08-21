Huấn luyện viên tiết lộ tình trạng của Sinner trước thềm US Open

Tay vợt Jannik Sinner vẫn chưa trở lại sân tập sau khi buộc phải bỏ cuộc ở trận chung kết Cincinnati Open, nhưng huấn luyện viên Darren Cahill của anh đã trấn an người hâm mộ về tình hình sức khỏe của học trò trước thềm giải US Open, nơi Sinner sẽ bảo vệ danh hiệu của mình.

Sinner đã giành cúp Wimbledon vào tháng 7, tay vợt người Ý có một phong độ ấn tượng tại Cincinnati, thắng năm trận liên tiếp mà không thua set nào để tiến vào trận chung kết gặp Carlos Alcaraz. Tuy nhiên, trận đấu được mong đợi giữa hai đối thủ hàng đầu này đã không diễn ra như kỳ vọng.

Sinner đã gặp vấn đề về sức khỏe ở trận đấu cuối cùng tại Cincinnati Open (Ảnh: Getty).

Ngay khi trận đấu bắt đầu, Sinner đã gặp vấn đề về sức khỏe. Anh bị bẻ giao bóng ngay game đầu tiên và buộc phải bỏ cuộc sau 23 phút khi đang bị dẫn trước 0-5.

Phát biểu sau trận đấu, Sinner cho biết: “Tôi cảm thấy không khỏe sau trận đấu bán kết. Tôi đã nghĩ mình sẽ hồi phục tốt hơn một chút, nhưng không phải vậy. Tôi chỉ cố gắng ra sân vì người hâm mộ, cố gắng cống hiến hết mình. Nhưng hôm nay không phải là ngày dành cho tôi. Tôi không muốn lấy đi bất cứ điều gì của Carlos. Cậu ấy đã có một tuần tuyệt vời. Giờ đây, trọng tâm chính là US Open. Việc hồi phục là quan trọng nhất”.

Việc Sinner rút lui khỏi nội dung đôi nam nữ US Open cùng Katerina Siniakova đã làm dấy lên lo ngại về khả năng anh tham gia nội dung đơn. Với trận chung kết Cincinnati diễn ra vào thứ hai và vòng đấu chính thức của US Open bắt đầu vào chủ nhật, thời gian chuẩn bị cho giải Grand Slam cuối mùa giải là rất hạn chế.

Tuy nhiên, huấn luyện viên Cahill đã xác nhận rằng Sinner bị nhiễm một loại virus nhưng tin rằng anh sẽ “ổn” cho giải đấu lớn ở New York.

“Jannik đã bị nhiễm một loại virus khiến anh ấy phải bỏ cuộc trong trận đấu với Alcaraz. Tôi đã nói chuyện với cậu ấy tối qua. Cậu ấy đã cảm thấy khá hơn một chút, hôm nay (20/8) cậu ấy sẽ nghỉ ngơi, đó là kế hoạch và hy vọng ngày mai cậu ấy có thể ra sân và bắt đầu tập đánh bóng. Chúng tôi tin rằng cậu ấy sẽ ổn”, Cahill chia sẻ trên chương trình phát sóng của ESPN.

Đây không phải là lần đầu tiên Sinner gặp vấn đề về thể lực. Anh cũng từng gặp khó khăn trong giai đoạn cuối của trận đấu marathon năm hiệp với Alcaraz ở trận chung kết Roland Garros, làm dấy lên câu hỏi về thể lực của anh.

Cahill thừa nhận: “Ngay cả ở Miami, khi đối đầu với Daniil Medvedev, Sinner vẫn bị sốt và phải chơi một trận đấu vất vả. Ngay cả ở Wimbledon năm ngoái, cảm giác thể chất vẫn vậy, dù có những lý do khác nhau. Tôi thấy có một điểm chung. Khi trận đấu vẫn như vậy, Sinner có thể yếu đuối hơn người khác và phải chịu đựng nhiều hơn trong một số điều kiện nhất định. Tôi thấy ổn với điều đó, vì nó sẽ giúp Sinner trưởng thành hơn".