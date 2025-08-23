Bóng chuyền nữ Thái Lan thắng trận ra quân tại giải vô địch thế giới

Giải vô địch thế giới diễn ra tại Thái Lan, đội chủ nhà hiện xếp hạng 21 thế giới. Còn đối thủ đầu tiên của Thái Lan tại giải năm nay là Ai Cập xếp hạng 54 thế giới. Ai Cập cũng là đội có thứ hạng thấp nhất trong số 32 đội tham dự giải vô địch thế giới năm 2025.

Đội tuyển nữ Thái Lan đánh bại Ai Cập trong trận ra quân (Ảnh: Siam Sport).

Trong hiệp một, Thái Lan thi đấu đầy hứng khởi, họ giành chiến thắng chóng vánh trước Ai Cập với tỷ số 25-15.

Sang hiệp hai, Thái Lan có phần lơ là, họ để cho Ai Cập thắng trong hiệp đấu này với tỷ số 25/23, gỡ hòa 1-1.

Dù vậy, đấy là tất cả những gì mà đội bóng chuyền châu Phi làm được trong trận đấu này, trước đội chủ nhà Thái Lan. Hiệp 3, Thái Lan thắng nhanh 25-15. Chưa hết, ở hiệp 4, đội bóng nữ xứ sở Chùa Vàng thắng tiếp 25-11.

Thái Lan tạm dẫn đầu bảng A (Ảnh: Siam Sport).

Chung cuộc, đội tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan thắng Ai Cập 3-1 (25-15, 23-25, 25-15 và 25-11). Thái Lan tạm thời dẫn đầu bảng A, sau lượt trận đầu tiên.

Cũng ở lượt trận đầu tiên tại bảng A, diễn ra ngày 22/8, Hà Lan thắng Thụy Điển 3-2. Đội tuyển bóng chuyền nữ Hà Lan tạm đứng nhì bảng A.

Đại diện tiếp theo của Đông Nam Á thi đấu tại giải vô địch thế giới sẽ là đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Đội bóng của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt sẽ thi đấu với đội hạng 3 thế giới Ba Lan vào 20h30 hôm nay (23/8).