Man City đón tin vui trước thềm đại chiến Tottenham

Rodri và Phil Foden đều vắng mặt trong trận mở màn Ngoại hạng Anh 2025-26 khi Man City giành chiến thắng 4-0 trước Wolves.

Rodri đã phải nghỉ thi đấu 6 tuần do dính chấn thương háng trong trận đấu với Al Hilal tại Club World Cup. Tiền vệ người Tây Ban Nha chỉ mới trở lại tập luyện cùng đội trong vài tuần gần đây. Trong khi đó, Phil Foden, người đã có màn trình diễn ấn tượng trong giai đoạn tiền mùa giải, lại gặp chấn thương mắt cá chân trước trận giao hữu với Palermo và không thể cùng đội bóng đến Sicily.

HLV Pep Guardiola xác nhận rằng cả Rodri và Foden đều có thể ra sân trong trận đấu với Wolves, nhưng đã bị loại khỏi đội hình vì thể lực chưa đảm bảo. Tuy nhiên, sau một tuần tập luyện không gặp thêm chấn thương, cả hai đã sẵn sàng cho cuộc đối đầu với Tottenham vào tối nay.

Rodri sẵn sàng trở lại thi đấu cho Man City (Ảnh: Getty).

"Rodri và Phil đã vắng mặt trong trận đấu gần nhất chỉ vì lý do thiếu tập luyện và nhịp độ. Họ không thể thi đấu trọn vẹn 90 phút nhưng đã sẵn sàng cho ngày mai. Tôi muốn Rodri duy trì sự ổn định. Tôi không nghi ngờ gì về tiềm năng của cậu ấy, cho đến nay cậu ấy vẫn là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Vài tháng nữa, chúng tôi sẽ bầu ra một người mới. Tôi không có bất kỳ nghi ngờ nào nhưng tôi muốn sự nhất quán trong quá trình tập luyện, thi đấu và thời gian thi đấu, sau đó mọi thứ sẽ ổn thôi", Guardiola cho biết.

Sự trở lại của Rodri và Foden chắc chắn sẽ tiếp thêm sức mạnh cho Man City, đồng thời tạo thêm áp lực cạnh tranh vị trí trong đội hình. Tuy nhiên, The Citizens vẫn sẽ thiếu vắng bốn cầu thủ quan trọng trong trận đấu sân nhà đầu tiên tại Premier League.

Savinho vẫn đang trong quá trình hồi phục chấn thương, trong bối cảnh Tottenham đang bày tỏ sự quan tâm đến cầu thủ này. Mateo Kovacic sẽ phải nghỉ thi đấu đến tháng 10 sau ca phẫu thuật gân Achilles. Marcus Bettinelli dính chấn thương trong giai đoạn tiền mùa giải, và Josko Gvardiol vẫn chưa thể trở lại. Cầu thủ người Croatia đã được nhìn thấy tập luyện trong tuần này, nhưng vẫn còn quá sớm để anh ấy có thể ra sân.