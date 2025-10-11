Tuyển Indonesia: Vượt trình bóng đá Đông Nam Á, níu kéo giấc mơ World Cup

Indonesia đã "chạy vượt" trình độ của bóng đá Đông Nam Á

Sau trận thua 2-3 của Indonesia trước Saudi Arabia vào đêm 9/10, HLV Patrick Kluivert hùng hồn tuyên bố: “Chúng tôi đã chiến đấu như những chú sư tử nhưng đôi khi lại đưa ra quyết định sai lầm”.

Tuyên bố của chiến lược gia người Hà Lan cho thấy vị thế của bóng đá Indonesia đã khác. Họ không còn là “kẻ lót đường” ở châu Á, thay vào đó, Indonesia tự ví như sư tử, để đối chọi lại với những con sư tử khác ở đấu trường châu lục.

Indonesia sẵn sàng chơi sòng phẳng và suýt tạo bất ngờ trước Saudi Arabia (Ảnh: Getty).

Cần phải nhấn mạnh rằng tâm thế rất quan trọng. Nó quyết định sự lớn mạnh của nền bóng đá. Có những đội bóng gây bất ngờ ở một vài trận đấu nhưng vẫn mang tâm lý sợ sệt khi đối đầu với những đội bóng lớn. Nhưng Indonesia thì khác. Họ bắt đầu đặt mình ngang hàng với những đội bóng hàng đầu châu Á như Saudi Arabia.

Chính vì thế, HLV Kluivert chấp nhận chơi tấn công sòng phẳng. Họ thậm chí đã có bàn thắng dẫn trước từ sớm trước Saudi Arabia. Khác với HLV Shin Tae Yong khi chơi phòng ngự phản công trong hai trận gặp Saudi Arabia ở vòng loại thứ ba, HLV Kluivert tiếp cận hoàn toàn khác. Ông sẵn sàng kêu gọi toàn đội chơi kiểm soát bóng và tấn công trước đối thủ mạnh hơn.

Chuyên gia Mohamad Kusnaeni đã gọi cách tiếp cận của HLV Kluivert là sai lầm. Ông tuyên bố: “Indonesia có tốc độ và thể lực, nhưng HLV Kluivert lại buộc họ đá chậm, tổ chức đội hình theo kiểu châu Âu. Kết quả là cầu thủ mất nhịp, không biết khi nào cần pressing (gây áp lực) và khi nào nên lùi sâu”.

Bản thân HLV Kluivert thừa nhận: “Chúng tôi không thể kiểm soát tình hình khi dẫn trước 1-0 và sau đó thủng lưới khá dễ dàng. Tôi nghĩ các cầu thủ đã kèm người không tốt ở các tuyến, tạo điều kiện cho Saudi Arabia dễ dàng ghi bàn”.

Tư duy châu Âu của HLV Kluivert có phần nào đó tương đồng với HLV Troussier ở đội tuyển Việt Nam. Họ đều muốn hướng đội bóng “nghĩ lớn hơn” nhờ lối chơi kiểm soát bóng, xây dựng hệ thống tấn công, phòng ngự theo nhịp độ. Tuy nhiên, họ chưa thể tạo nên sự khác biệt một phần vì yếu tố con người.

Indonesia và HLV Kluivert mắc sai lầm nhất định trong trận thua trước Saudi Arabia. Tuy nhiên, họ đã mang tâm thế của đội bóng hàng đầu châu Á (Ảnh: AFC).

Điểm yếu chí tử của Indonesia trong trận gặp Saudi Arabia nằm ở cặp tiền vệ trung tâm Joey Pelupessy và Marc Klok (họ bị trang Flashscore chấp 6,2 điểm và 5,7 điểm). Bộ đôi này khá chậm chạp, xoay xở kém. Do đó, Garuda (biệt danh của đội tuyển Indonesia) không thể đánh chặn và cũng chậm chạp trong phát động tấn công.

Ngoài ra, người hâm mộ cũng không thể hiểu nổi vì sao HLV Kluivert lại trao cơ hội cho ba cầu thủ bản địa là Ricky Kambuaya, Beckham Putra và Yakob Sayuri ra sân trong trận đấu quan trọng như vậy. Họ đều là "điểm đen" của Garuda trước Saudi Arabia. Yakob Sayuri khiến Indonesia chịu quả phạt đền vì kéo áo lộ liễu. Còn Ricky Kambuaya, Beckham Putra lại quá chậm chạp và rườm rà ở tuyến trên.

Mãi tới hiệp 2, khi các cầu thủ này lần lượt bị thay ra, những cầu thủ nhập tịch Ole Romeny hay Thom Haye vào sân, lối chơi của Indonesia mới được cải thiện. Đó có thể xem là sai lầm chí tử của HLV Kluivert trong cách dùng người. Hay phải chăng, ông muốn bung sức trong trận gặp Iraq?

Ở góc độ nào đó, Indonesia đã thay đổi toàn diện tư duy khi đối đầu với các đội bóng lớn nhưng họ vẫn bị hạn chế về mặt con người. Nếu muốn lớn mạnh hơn trong tương lai thì họ vẫn cần nhập tịch thêm các cầu thủ chất lượng, đặc biệt ở hàng tiền vệ.

Dù sao, như tờ Bola.Okezone thừa nhận hồi tháng 3: “Trình độ của đội tuyển Indonesia đã vượt xa bóng đá Đông Nam Á”. Điều đó không thể phủ nhận. Chứng kiến Indonesia dám chơi sòng phẳng và suýt gây bất ngờ trước Saudi Arabia, hiếm có đội bóng ở Đông Nam Á nào có thể làm được.

Với lực lượng nhập tịch hiện tại, Indonesia cho thấy họ chính là lá cờ đầu của Đông Nam Á. Hành trình đã qua của Garuda ở vòng loại World Cup 2026 là minh chứng cho điều đó. Họ là đội bóng duy nhất ở khu vực lọt vào vòng loại thứ 4. Không quá khi cho rằng, họ là đội duy nhất ở Đông Nam Á có khả năng cạnh tranh tấm vé tham dự World Cup.

Indonesia có thể cạnh tranh sòng phẳng với các đội bóng hàng đầu châu lục (Ảnh: PSSI).

Kịch bản điên rồ giúp Indonesia dự World Cup

Trước trận đấu với Saudi Arabia, Indonesia được siêu máy tính của Footy Ranking đánh giá có 5% cơ hội giành ngôi đầu bảng (giành vé trực tiếp dự World Cup). Tuy nhiên, sau thất bại vừa qua, cơ hội của đoàn quân HLV Kluivert đã giảm xuống còn 1%.

Thế nhưng, trong bóng đá, đừng bao giờ coi thường 1% nhỏ nhoi ấy. Kịch bản không tưởng nhất chính là việc Indonesia giành chiến thắng đậm trước Iraq và chờ đợi đội bóng Tây Á đánh bại Saudi Arabia ở lượt trận cuối cùng. Khi ấy, cả ba đội cùng có 3 điểm và Garuda đứng đầu nhờ hơn hiệu số đối đầu.

Dù sao, có một kịch bản dễ thực hiện hơn với Indonesia, đó là giành vị trí thứ hai bảng B. Nếu vậy, họ sẽ giành quyền lọt vào vòng loại thứ 5 (gặp đội nhì bảng A), trước khi chiến đấu giành vé tham dự vòng play-off Liên lục địa.

Indonesia vẫn có cơ hội giành vé dự World Cup nếu thắng Iraq (Ảnh: AFC).

Để cụ thể hóa kịch bản này, trước tiên, Indonesia cần đảm bảo không thua Iraq trong trận đối đầu trực tiếp. Sau đó, họ phải nhờ Saudi Arabia định đoạt số phận của mình trong trận đấu với Iraq. Đặc biệt, nếu thắng đội bóng Tây Á, cửa giành vị trí thứ hai bảng đấu của thầy trò HLV Kluivert khá sáng.

Ở vòng loại thứ hai World Cup 2026, Iraq đã đánh bại Indonesia trong cả hai trận đấu. Thế nhưng, thời thế bây giờ đã khác. Cách đây hai năm, Garuda mới nhập tịch sơ khai và chưa phải là đối thủ của Iraq. Còn ở thời điểm này, HLV Kluivert có trong tay lực lượng nhập tịch ở trình độ cao hơn và họ sẵn sàng chơi sòng phẳng với bất kỳ đối thủ nào.

Nhiều khả năng, HLV người Hà Lan sẽ “thay máu” đội hình, với sự xuất hiện của nhiều cầu thủ nhập tịch hơn như Eliano Reijnders, Thom Haye, Ole Romeny, Sandy Walsh, Justin Hubner trong trận đấu với Iraq. Do đó, người hâm mộ có thể hy vọng vào kết quả tốt hơn của đội bóng xứ Vạn đảo.

Tất nhiên, không thể đòi hỏi HLV Kluivert quay về chơi phản công như HLV Shin Tae Yong nhưng đó hoàn toàn có thể là cách tiếp cận mới mẻ và an toàn hơn với Indonesia ở thời điểm này. Bài học từ trận thua trước Saudi Arabia sẽ giúp Indonesia trưởng thành hơn.