Báo Indonesia nhận xét thẳng thắn về trình độ của đoàn quân HLV Kluivert

Trang CNN Indonesia chạy dòng tít đầy hoài nghi: “Liệu đội tuyển Indonesia có còn cơ hội dự vòng chung kết (VCK) World Cup 2026?”.

Còn trong phần nội dung, báo này miêu tả: “Indonesia đã phải nhận thất bại 2-3 trước Saudi Arabia, trong trận đấu đầu tiên thuộc bảng B vòng loại thứ 4 World Cup 2026 khu vực châu Á. Trận đấu diễn ra ở sân King Abdullah, tại Jeddah (Saudi Arabia)”.

Dàn cầu thủ nhập tịch của Indonesia bất lực trước sức tấn công mạnh mẽ của Saudi Arabia (Ảnh: AFC).

“Cơ hội giành vé dự VCK World Cup 2026 của đội tuyển Indonesia tuy vẫn còn, nhưng cơ hội này ngày càng mong manh. Đội bóng của HLV Patrick Kluivert phải đáp ứng nhiều điều kiện cùng lúc trong những ngày tới”, trang CNN Indonesia thông tin thêm.

Những điều kiện thật ra không hề đơn giản, với trình độ của đội tuyển Indonesia hiện nay, so với nhóm đầu châu Á.

Trang CNN Indonesia phân tích: “Indonesia cần phải đánh bại đội tuyển Iraq vào ngày 12/10 tới đây, trên sân King Abdullah. Thậm chí, đội bóng xứ sở vạn đảo cần phải thắng đối thủ với cách biệt hai bàn, để đảm bảo một vị trí tốt hơn”.

“Cùng với việc Indonesia thắng Iraq hai bàn cách biệt trở lên, đội tuyển Iraq cũng phải thắng đội chủ nhà Saudi Arabia (diễn ra ngày 15/10). Đây sẽ là những kết quả có lợi nhất cho đội bóng của HLV Patrick Kluivert.

Một khả năng khác cho Indonesia, đó là tiếp tục tìm kiếm cơ hội ở vòng loại thứ 5 khu vực châu Á với vị trí nhì bảng. Nếu Saudi Arabia có điểm trước Iraq, Saudi Arabia sẽ giành vé đến thẳng VCK World Cup 2026, Indonesia sẽ tham dự vòng loại thứ 5 khu vực châu Á, nhưng vẫn phải kèm theo điều kiện là Indonesia thắng được Iraq vào ngày 12/10”, CNN Indonesia phân tích tiếp.

Cơ hội dự VCK World Cup ngày càng xa vời với Indonesia (Ảnh: AFC).

Điều khiến giới bóng đá và giới truyền thông Indonesia lo ngại ở chỗ đội bóng này lép vế hoàn toàn trước Saudi Arabia vào sáng nay. Tỷ số thua sát nút 2-3 thực chất không phản ánh đúng diễn biến của trận đấu.

Saudi Arabia áp đảo hoàn toàn. Đội bóng xứ Ả rập có thể thắng với cách biệt đậm hơn nhiều. Vì chủ quan, Saudi Arabia thiếu nghiêm túc trong các tình huống dứt điểm trong thế mặt đối mặt với thủ môn Indonesia, trong những pha bóng mà họ có thể đào sâu cách biệt.

Trong một bài báo khác, cũng chính trang CNN Indonesia phân tích: “Indonesia chỉ kiểm soát được khoảng 30% bóng trong trận đấu này. Họ chịu sức ép rất lớn từ các cú dứt điểm của cầu thủ Saudi Arabia. Đội chủ nhà hoàn toàn có thể ghi nhiều hơn 3 bàn, nếu như họ chỉn chu hơn trong các pha dứt điểm”.

“Chênh lệch trình độ giữa đôi bên ở trận này rất lớn. Các cầu thủ Saudi Arabia dù thi đấu không hay, nhưng họ vẫn đủ sức áp đảo đội tuyển Indonesia. Cả hai bàn thắng của Indonesia đều đến từ chấm phạt đền, sau khi có sự can thiệp của công nghệ VAR”, vẫn là những dòng được viết trên trang CNN Indonesia.

Trong khi đó, tờ Bola Times nói thẳng: “Phần lớn các cầu thủ Indonesia gây thất vọng trong trận vừa rồi, chỉ có một số ít cầu thủ ở hàng phòng ngự chơi tốt. Tuyến giữa của Indonesia thường xuyên để mất bóng, không có sự kết nối với các tiền đạo ở phía trên”.

Như thường lệ, Indonesia sử dụng đa số cầu thủ nhập tịch gốc Hà Lan ở các trận đấu vòng loại World Cup. Tuy nhiên, bất chấp sự có mặt của các cầu thủ nhập tịch, họ vẫn lép vế trước những cầu thủ châu Á chính gốc, thuộc các đội bóng nhóm đầu châu lục.