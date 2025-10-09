Siêu máy tính dự đoán khả năng dự World Cup của đội tuyển Indonesia

Tại lượt trận mở màn bảng B vòng loại thứ tư World Cup 2026 khu vực châu Á, mặc dù có bàn thắng dẫn trước nhưng Indonesia vẫn bị đội chủ nhà Saudi Arabia lội ngược dòng giành chiến thắng 3-2 vào rạng sáng 9/10.

Thua Saudi Arabia khiến đoàn quân HLV Kluivert hết cửa dự World Cup 2026 (Ảnh: Reuters).

Bàn mở tỷ số từ chấm 11m cho Indonesia của Kevin Diks ở phút 11 dường như không làm thay đổi cục diện trận đấu. Sau bàn thua, Saudi Arabia vẫn là những người làm chủ thế trận và chỉ mất 6 phút để họ có bàn gỡ hòa.

Đội chủ nhà sau đó vượt lên dẫn trước nhờ pha sút phạt đền thành công của Feras Al-Brikan trước khi hiệp một khép lại. Sang hiệp hai, chân sút này tiếp tục hoàn tất cú đúp ở phút 62.

Indonesia có được bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống 2-3 trên chấm penalty ở những phút cuối trận, nhưng chừng đó là chưa đủ để đoàn quân HLV Patrick Kluivert có điểm.

Theo tính toán mới nhất từ chuyên trang dữ liệu uy tín World Football Elo Ratings, cơ hội để đội tuyển Indonesia giành được vé trực tiếp tham dự vòng chung kết World Cup 2026 là cực kỳ thấp. Trước trận đấu với Saudi Arabia họ chỉ có vỏn vẹn 5% nhưng kết quả thua 2-3 đã khiến tỷ lệ đó giảm xuống còn 1%.

Để giành tấm vé trực tiếp tham dự World Cup năm sau, Indonesia buộc phải thắng đậm Iraq ở trận đấu ngày 12/10 và phải trông chờ vào việc Iraq đánh bại Saudi Arabia. Tuy nhiên, World Football Elo Ratings nhận định, cơ hội để đoàn quân HLV Kluivert thắng Iraq chỉ là 22%, còn cơ hội Iraq thắng Saudi Arabia chỉ là 32%.

Saudi Arabia có nhiều cơ hội giành ngôi đầu bảng và giành vé trực tiếp dự World Cup 2026 (Ảnh: Getty).

Trang thống kê FootyRankings cũng dự đoán tỷ lệ Indonesia có thể tham dự vòng chung kết World Cup 2026 là cực thấp, chỉ 1%. Dự đoán được FootyRanking phân tích từ trận đấu với Saudi Arabia và dựa trên dữ liệu xếp hạng FIFA khu vực châu Á cũng như hệ thống tính điểm xếp hạng Elo.

Điều này cho thấy cánh cổng dẫn đến kỳ World Cup sắp tới dường như đã khép lại với đội bóng xứ vạn đảo. Đội tuyển Indonesia sẽ bước vào trận đấu tiếp theo gặp Iraq vào rạng sáng ngày 12/10 với thể lực bị bào mòn.

Trong khi đó, đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Saudi Arabia lại có lợi thế lớn khi được nghỉ ngơi trọn vẹn 5 ngày trước khi bước vào trận quyết đấu với Iraq, làm gia tăng sự chênh lệch về điều kiện phục hồi.