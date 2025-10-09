Thất bại nghẹt thở trước Saudi Arabia, Indonesia hẹp cửa tham dự World Cup

Ở giai đoạn đầu vòng loại thứ 4 World Cup 2026 khu vực châu Á, các đội chỉ thi đấu một lượt. Do đó, từng trận đối đầu với ý nghĩa giống như cuộc chiến sinh tử.

Indonesia tràn đầy tự tin hành quân tới sân King Abdullah Sport City của Saudi Arabia khi thắng 1, hòa 1 trước đối thủ này ở vòng loại thứ ba.

Thực tế, Garuda (biệt danh của đội tuyển Indonesia) đã khởi đầu rất tốt khi có bàn thắng mở tỷ số ở phút 11. Trọng tài cho Indonesia hưởng phạt đền khi xác định Al-Tambakti chạm tay trong vòng cấm. Trên chấm 11m, Kevin Diks đã dễ dàng ghi bàn mở tỷ số.

Các cầu thủ Saudi Arabia ăn mừng chiến thắng trước Indonesia (Ảnh: Getty).

Tuy nhiên, Saudi Arabia gỡ hòa ngay sau đó. Phút 16, Abu Al Shamat thực hiện cú dứt điểm rất căng từ cự ly 20m, tung lưới Indonesia.

Phút 32, trọng tài cho Saudi Arabia hưởng phạt đền sau khi xác định Al Buraikan bị kéo áo trong vòng cấm. Chính tiền đạo này đã thực hiện thành công quả 11m, giúp Saudi Arabia dẫn trước 2-1.

Indonesia tấn công nhưng bế tắc trong những phút sau đó. Khả năng phối hợp của các cầu thủ Garuda thực sự có vấn đề.

Tới phút 61, Al Buraikan đã lần thứ hai ghi danh lên bảng tỷ số với pha sút bồi tung lưới Indonesia, nâng tỷ số lên 3-1 cho Saudi Arabia.

Kịch tính được đẩy lên cao ở cuối trận. Phút 85, Indonesia lại được hưởng phạt đền khi bóng chạm tay Nawaf Bu Washl. Một lần nữa, Kevin Diks thực hiện thành công, rút ngắn tỷ số xuống 2-3.

Phút 90, Mohamed Kanno của Saudi Arabia đã bị truất quyền thi đấu vì nhận hai thẻ vàng liên tiếp. Trong 9 phút bù giờ, Indonesia tấn công điên cuồng nhưng không thể gỡ hòa 3-3.

Cửa giành vé tham dự World Cup của Indonesia trở nên khá hẹp (Ảnh: Getty).

Trận đấu kết thúc với tỷ số 3-2 nghiêng về Saudi Arabia. Kết quả này khiến cho Indonesia hẹp cửa dự World Cup. Họ sẽ đối đầu với Iraq ở lượt trận thứ hai vào lúc 2h30 ngày 12/10. Nếu không thể giành chiến thắng, Indonesia sẽ không thể giành ngôi đầu bảng.

Ở giai đoạn vòng loại thứ 4, chỉ có đội đầu bảng mới giành vé trực tiếp tham dự World Cup. Các đội nhì ở hai bảng sẽ đụng độ ở vòng loại thứ 5 để tìm ra đại diện châu Á góp mặt ở vòng play-off Liên lục địa.

Đội tuyển Indonesia đã đi vào lịch sử bóng đá Đông Nam Á khi trở thành đội bóng đầu tiên lọt vào vòng loại thứ 4 World Cup. Tuy nhiên, hành trình của Garuda (biệt danh của đội tuyển Indonesia) tới World Cup 2026 vẫn còn dài.

Ở vòng loại thứ 4, đoàn quân của HLV Patrick Kluivert sẽ nằm chung bảng với Iraq và Saudi Arabia. Trong đó, chỉ có đội đầu bảng mới giành vé tham dự World Cup. Đội xếp thứ hai sẽ lọt vào vòng loại thứ 5 (gặp đội xếp thứ hai bảng A) để tranh suất tham dự vòng play-off Liên lục địa.

Trước thềm trận đấu này, Indonesia không được đánh giá cao. Theo tính toán của siêu máy tính Footy Ranking, Indonesia chỉ có 5% cơ hội giành ngôi đầu bảng. Trong khi đó, cơ hội giành vé đi tiếp của Saudi Arabia lên tới 67%.

Tuy nhiên, đội bóng xứ Vạn đảo đã giành chiến thắng 1 trận và hòa 1 trận trước Saudi Arabia ở giai đoạn vòng loại thứ ba World Cup 2026. Do đó, thầy trò HLV Patrick Kluivert hoàn toàn có thể tự tin tạo nên bất ngờ trước Saudi Arabia.

Về phía Saudi Arabia, họ cần làm tất cả để giành vé tham dự World Cup sau khi sảy chân ở vòng loại thứ ba. Họ là khách quen ở đấu trường World Cup trong những năm qua. Do đó, đội bóng Tây Á hơn hẳn Indonesia về kinh nghiệm trong thời khắc quyết định.

Phát biểu trước báo giới, HLV Kluivert cho biết: “Chúng tôi không sợ hãi, bởi vì nếu sợ, bạn sẽ bộc lộ điểm yếu của mình và điều đó sẽ tiếp thêm sức mạnh cho đối thủ. Chúng tôi hiểu sức mạnh và tiềm lực của Saudi Arabia, đặc biệt là khi họ thi đấu trên sân nhà, nhưng chúng tôi cần phải tập trung. Tâm lý là điều quan trọng nhất, phải bình tĩnh”.

Trong khi đó, HLV Herve Renard của Saudi Arabia nói: “Về mặt kỹ thuật, chúng tôi đang đi đúng hướng. Chúng tôi đã có một chuyến tập huấn ở châu Âu trong kỳ nghỉ vừa qua. Nhưng ngày mai sẽ là một trận đấu khác và mọi người đều hy vọng giành quyền tham dự World Cup. Tôi tin tưởng rằng chúng tôi sẽ cống hiến hơn 100% sức lực để giành quyền tham dự World Cup.

Tôi đến đây một năm trước và mục tiêu là giành tấm vé trực tiếp nhưng điều đó đã không thành hiện thực vì chúng tôi cần cải thiện ở nhiều khía cạnh. Chúng tôi đã có những tiến bộ tốt kể từ Cúp Vùng Vịnh. Chúng tôi phải chứng minh điều đó trên sân cỏ bởi vì sự thật luôn xuất hiện trên sân cỏ”.