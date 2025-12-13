Võ sĩ Việt Nam “lật kèo” phút cuối, đối thủ thất thần từ thắng thành thua

Ở hạng cân nam 54-58 kg môn taekwondo SEA Games 33, võ sĩ Đinh Công Khoa không mất chút sức lực nào để vượt qua vòng tứ kết sau khi võ sĩ Campuchia bỏ giải.

Trong trận bán kết diễn ra vào hôm qua (12/12), Đinh Công Khoa đối đầu với võ sĩ Aljen Aynaga tới từ Philippines. Đây là võ sĩ đáng gờm khi từng lọt vào vòng 1/8 giải vô địch thế giới năm 2025.

Đinh Công Khoa (giáp xanh) nằm ra sàn sau chiến thắng ngoạn mục trước Aljen Aynaga (Ảnh chụp màn hình).

Đáng chú ý, võ sĩ Philippines đã thể hiện sự áp đảo trong thời gian đầu và vượt lên dẫn trước 7-0. Nhiều người tưởng chừng như Aljen Aynaga sẽ có chiến thắng dễ dàng. Tuy nhiên, Đinh Công Khoa đã thể hiện tinh thần tuyệt vời.

Càng về cuối trận, nền tảng thể lực dẻo dai của Đinh Công Khoa đã giúp anh dần vươn lên. Khi đồng hồ đếm ngược chỉ còn vài giây, võ sĩ Việt Nam đã ghi điểm gỡ hòa 19-19. Đúng vào giây cuối cùng, bảng điện tử nhảy điểm cho võ sĩ của Philippines lên 21.

Thế nhưng, sau đó, Aljen Aynaga lại bất ngờ ôm đầu thể hiện sự thất vọng. Điểm số của anh đã bị hủy và chuyển sang cho Đinh Công Khoa. Trọng tài đã bắt lỗi võ sĩ Philippines ở thời điểm quyết định.

Sau thời điểm kết thúc trận đấu, Đinh Công Khoa đã nằm vật xuống sàn và tỏ rõ sự thất vọng. Trong khi đó, Aljen Aynaga đã quỳ xuống sàn đấu. Anh không tin mình có thể đánh rơi chiến thắng theo cách như vậy.

Đinh Công Khoa lọt vào chung kết và sau đó giành Huy chương bạc sau khi thua võ sĩ chủ nhà là Sirawit Mahamad với tỷ số 12-22.