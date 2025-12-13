Báo Malaysia gửi lời cảm ơn U22 Indonesia và U22 Myanmar

U22 Malaysia đã giành vé vào bán kết SEA Games 33 với thành tích đội nhì bảng xuất sắc nhất, họ chỉ xếp trên U22 Indonesia nhờ ghi nhiều hơn một bàn thắng. U22 Maylaysia có hiệu số +1 (4-3), trong khi chiến thắng 3-1 ở lượt cuối của U22 Indonesia trước U22 Myanmar chỉ mang lại cho nhà đương kim vô địch SEA Games hiệu số +1 (3-2). Việc U22 Malaysia giành vé vào bán kết khiến truyền thông Malaysia bất ngờ.

U22 Malaysia tưởng như đã bị loại sau trận thua 0-2 trước U22 Việt Nam, tuy nhiên may mắn đã mỉm cười với họ (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Trong bài viết "Đội tuyển trẻ Malaysia gửi lời cảm ơn đến Indonesia và Myanmar" trên tờ New Straits Times, cho biết: "Malaysia đã phải trông chờ vào “sự trợ giúp từ bên ngoài” để giành vé vào bán kết môn bóng đá nam SEA Games và họ đã nhận được điều đó trong ngày hôm nay (12/12).

Chiến thắng 3-1 của U22 Indonesia trước U22 Myanmar tại bảng C ở Bangkok đã mở ra cánh cửa đi tiếp cho Malaysia. Kết quả này giúp Malaysia giành quyền vào bán kết với tư cách là một trong hai đội nhì bảng có thành tích tốt nhất.

Trước đó, Malaysia khởi đầu chiến dịch SEA Games bằng chiến thắng 4-1 trước U22 Lào, nhưng thất bại 0-2 trước U22 Việt Nam ở lượt trận tiếp theo khiến thầy trò HLV Nafuzi Zain buộc phải chờ đợi kết quả từ các bảng đấu khác. Theo thể thức, ba đội đứng đầu các bảng cùng hai đội nhì bảng xuất sắc nhất sẽ giành vé vào bán kết. Tại vòng bán kết, U22 Malaysia sẽ chạm trán chủ nhà Thái Lan vào ngày 15/12".

Tờ BHarian khẳng định đoàn quân của Nafuzi Zain thở phào nhẹ nhõm khi vượt qua khe cửa hẹp để đi tiếp: "U22 Malaysia đã có thể thở phào nhẹ nhõm khi chính thức giành quyền vào bán kết môn bóng đá nam SEA Games 33 tổ chức tại Thái Lan. Việc U22 Indonesia đánh bại U22 Myanmar với tỷ số 3-1 ở bảng C đã mang lại lợi thế quyết định, giúp U22 Malaysia trở thành đội nhì bảng có thành tích tốt nhất và chắc chắn góp mặt trong top 4 của giải".

Tờ Utusan nhận định U22 Malaysia tưởng chừng đã bị loại đã bất ngờ có mặt tại bán kết: "Hy vọng tưởng chừng khép lại đã được nhen nhóm trở lại sau khi U22 Indonesia đánh bại U22 Myanmar với tỷ số 3-1 ở lượt trận cuối bảng C. Kết quả này giúp U22 Malaysia trở thành đội nhì bảng có thành tích tốt nhất, dựa trên hiệu số bàn thắng bại.

Dù để thua U22 Việt Nam ở trận cuối bảng B, việc góp mặt tại bán kết vẫn tiếp thêm động lực cho thầy trò HLV Nafuzi Zain trong hành trình chinh phục huy chương tại kỳ đại hội hai năm một lần.

Đáng chú ý, lần gần nhất Malaysia vào bán kết SEA Games là ở kỳ đại hội trước tổ chức tại Việt Nam, còn tấm huy chương vàng gần nhất là từ năm 2011 trên đất Indonesia".

HLV Nafuzi Zain tiếp tục hành trình tại SEA Games 33 cùng tuyển U22 Malaysia (Ảnh: NST).

Tờ Kosmo nhận định U22 Malaysia gặp may khi U22 Indonesia chỉ kém một bàn thắng nên nhà đương kim vô địch SEA Games đã bị loại: "Đội tuyển U22 Malaysia đã giành quyền vào bán kết SEA Games 33 sau khi kết thúc vòng bảng với vị trí á quân, trong bối cảnh U22 Indonesia không thể tạo ra chiến thắng đủ cách biệt trước U22 Myanmar.

Ở lượt trận cuối bảng C, U22 Indonesia buộc phải thắng với cách biệt ít nhất ba bàn để vượt qua U22 Malaysia. Tuy nhiên, chiến thắng 3-1 trên sân vận động 700th Anniversary tại Chiang Mai (Thái Lan) là không đủ để đội trẻ Garuda đạt mục tiêu.

U22 Indonesia gỡ hòa sau khi bị dẫn 0-1 nhờ bàn thắng của Firmansyah, trước khi Jens Raven lập cú đúp. Dẫu vậy, họ vẫn thiếu hiệu số cần thiết để vượt mặt U22 Malaysia trên bảng xếp hạng.

Kết quả này đồng nghĩa với việc thầy trò HLV Nafuzi Zain sẽ chạm trán chủ nhà Thái Lan tại sân Rajamangala (Bangkok) trong trận bán kết diễn ra vào ngày 15/12. Ở cặp bán kết còn lại, U22 Việt Nam sẽ đối đầu U22 Philippines. Đội thắng giành quyền vào chung kết, trong khi đội thua sẽ tranh huy chương đồng vào ngày 18/12.

Lần gần nhất bóng đá nam Malaysia giành huy chương vàng SEA Games là tại kỳ đại hội năm 2011 ở Jakarta, Indonesia".