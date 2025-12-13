VF 9: Tiện nghi ngang tầm xe sang, chi phí tối ưu dài hạn

Thiết kế, tiện nghi, công nghệ xứng tầm xe sang

Là mẫu SUV điện “flagship” của VinFast, VF 9 hướng đến nhóm khách hàng tìm kiếm sự sang trọng, tiện nghi và trải nghiệm di chuyển cao cấp. Mẫu xe sở hữu thiết kế bề thế, trục cơ sở dài, mang đến khoang nội thất rộng rãi cho cả ba hàng ghế.

Nhà sáng tạo nội dung Fabo Nguyễn đánh giá cao cách bố trí không gian nội thất thông minh của xe, giúp cho những người có chiều cao tới 1m92 như anh vẫn ngồi thoải mái ở các hàng ghế. “Đi xa hay đón đối tác đều yên tâm vì xe rộng và tiện nghi giống xe sang. Mình chọn VF 9 vì xe vừa sang cho công việc, vừa rộng cho gia đình”, anh Fabo Nguyễn nhấn mạnh về tính đa dụng của VF 9.

Mẫu xe VF 9.

Không chỉ có vẻ ngoài ấn tượng, đậm chất doanh nhân, VF 9 còn ghi điểm với nền tảng khung gầm được hoàn thiện công phu với chất lượng cao. Chuyên gia đánh giá xe Trịnh Lê Hùng, người từng sở hữu nhiều dòng xe và hiện sử dụng cả VF 9, cho biết ông bất ngờ khi kiểm tra chi tiết phần gầm xe và thấy nhiều chi tiết ở hệ thống treo được làm bằng hợp kim nhôm - vật liệu thường thấy trên các mẫu xe Đức.

“Sự chỉn chu này cho thấy mức độ đầu tư nghiêm túc của nhà sản xuất vào phần cứng của xe”, ông Hùng nhận định.

Sau thời gian trải nghiệm sâu hơn, ông Hùng đánh giá VF 9 là mẫu xe cân bằng tốt giữa phần cứng và phần mềm. Hệ thống điều hòa tích hợp lọc không khí cho cảm giác dễ chịu, trong khi trợ lý giọng nói xử lý nhanh và chính xác, giúp người lái điều khiển điều hòa, giải trí hay các tiện ích khác mà không cần rời tay khỏi vô lăng. Theo ông, đây là đặc điểm mang lại cảm giác tiện nghi đặc trưng của các mẫu xe cao cấp.

Trong phân khúc D-SUV, khi so sánh với các đối thủ chạy động cơ đốt trong, VF 9 tạo lợi thế rõ rệt về chất lượng vận hành nhờ hệ truyền động mạnh mẽ và công nghệ an toàn hiện đại. Động cơ điện 300kW (402hp), mô-men xoắn 620Nm mang lại hiệu suất tương đương các mẫu xe thể thao hạng sang, trong khi pin CATL cho tầm hoạt động tới 626 km (tiêu chuẩn WLTP), phù hợp cho cả những hành trình dài.

Hệ thống hỗ trợ lái xe nâng cao ADAS hỗ trợ người lái trong nhiều điều kiện giao thông, tăng cường an toàn và hoàn thiện trải nghiệm của những người ngồi trong xe với một mẫu SUV điện cao cấp.

Chi phí vận hành tối ưu - Lợi thế cho chủ doanh nghiệp và gia đình

VF 9 không chỉ thuyết phục người mua xe ở phần trải nghiệm mà còn ở bài toán tài chính dài hạn. Theo chính sách của VinFast, người mua xe sẽ được miễn phí sạc tại toàn bộ trạm công cộng thuộc mạng lưới V-Green đến ngày 30/6/2027.

Anh Fabo Nguyễn cũng đánh giá đây là một trong những yếu tố quan trọng khi chọn VF 9. “Nếu tính một tháng khoảng 10 triệu đồng tiền xăng, từ nay đến 2027 tôi sẽ tiết kiệm được 150 triệu đồng. Số tiền đó tôi có thể dồn sang ưu tiên cho gia đình, con cái. Đây là lợi ích rất thực tế mà ai dùng xe cũng cảm nhận được”, anh nói.

Ngoài ưu đãi sạc điện, xe điện còn có lợi thế chi phí bảo dưỡng thấp. VF 9 không phát sinh các hạng mục như dầu máy, lọc dầu, bugi, kim phun… - những yếu tố chiếm phần lớn chi phí bảo dưỡng trên xe xăng cỡ lớn. Điều này giúp người dùng đỡ “hao ví” trong nhiều năm.

VF 9 còn giúp chủ xe tiết kiệm đáng kể ngay từ thời điểm xuống tiền mua xe với những gói ưu đãi hấp dẫn từ nhà sản xuất. Cụ thể, chủ xe sẽ nhận được ưu đãi 4% trong chương trình "Mãnh liệt Tinh thần Việt Nam - Vì tương lai xanh" lần 3, hỗ trợ tối đa 150 triệu đồng tiền mặt trong chương trình thu xe xăng đổi xe điện.

Bên cạnh đó, chủ xe còn được tặng voucher nghỉ dưỡng tại Vinpearl có giá trị 50 triệu đồng (có thể quy đổi sang tiền mặt); tặng quà dưới dạng điểm VinClub trị giá 70 triệu đồng khi đăng ký xe ở Hà Nội hoặc TPHCM. Như vậy, tổng giá trị các khoản ưu đãi có thể lên tới hơn 300 triệu đồng. Cộng với chính sách miễn lệ phí trước bạ, giá lăn bánh của VF 9 thấp hơn các mẫu SUV xăng cỡ lớn cả trăm triệu đồng.

Nhờ sự kết hợp giữa thiết kế cao cấp, tiện nghi vượt tầm giá, phần cứng được hoàn thiện tỉ mỉ và chi phí sử dụng hợp lý, VF 9 đang trở thành lựa chọn hàng đầu cho những khách hàng muốn sở hữu một chiếc SUV cỡ lớn đẳng cấp, sang trọng và “đáng tiền” trong phân khúc.