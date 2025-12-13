Nhật ký SEA Games 33 ngày 13/12: Mộng Tuyền, Thanh Thảo giành HCB đồng đội

Danh sách huy chương của thể thao Việt Nam trong ngày 13/12 HCB (1): Lê Thị Mộng Tuyền, Phí Thanh Thảo, Nguyễn Thị Thảo (bắn súng, đồng đội 10m súng trường hơi nữ); HCĐ (1): Lê Thị Mộng Tuyền (bắn súng 10m, súng trường hơi nữ cá nhân)

Trong ngày thi đấu 12/12, các vận động viên Việt Nam tiếp tục thi đấu thành công và đem về 10 tấm HCV, qua đó gia tăng thành tích lên thành 24 HCV trên bảng tổng sắp sau 3 ngày thi đấu.

Ngày thi đấu hôm nay (13/12), các vận động viên Việt Nam thi đấu ở 30 môn, trong đó nhiều bộ môn thi đấu chung kết. Bơi, điền kinh, các môn võ thuật, bắn súng... tiếp tục là những "mỏ vàng" được kỳ vọng của Đoàn Thể thao Việt Nam.

Nguyễn Thị Oanh đã giành 4 HCV tại SEA Games 32 (Ảnh: Tiến Tuấn).

Đáng chú ý, vận động viên điền kinh Nguyễn Thị Oanh sẽ thi đấu nội dung đầu tiên trong 3 nội dung đăng ký tại SEA Games, ở đường chạy 5000m. Cô gái vàng của điền kinh Việt Nam đã giành 4 HCV tại SEA Games 32 và đang có thành tích 12 HCV tại các kỳ SEA Games. Nguyễn Thị Oanh đang đứng trước cơ hội lớn để vượt qua thành tích của Nguyễn Thị Huyền (13 HCV tại SEA Games) và trở thành "Nữ hoàng điền kinh" của Thể thao Việt Nam.