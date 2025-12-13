Thiếu nữ giao xôi bị gã đàn ông dùng dao đe dọa, hiếp dâm

Ngày 13/12, Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã tạm giữ hình sự Đặng Hoàng Quý (SN 1987, trú tại phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) để điều tra về các hành vi hiếp dâm và chống người thi hành công vụ.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8h ngày 12/12, H.N. (SN 2009, trú tại phường Pleiku) đến Công an phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai trình báo việc bị một đối tượng lạ mặt dùng hung khí đe dọa, thực hiện hành vi hiếp dâm.

Đặng Hoàng Quý tại cơ quan công an (Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai).

Khai với cơ quan công an, N. cho biết khoảng 3h cùng ngày, N. điều khiển xe máy đi giao xôi cho khách tại khu vực chợ đêm phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai.

Khi đến đường Võ Trung Thành, phường Hội Phú, N. bị một người đàn ông đi xe máy chặn lại. Đối tượng dùng cây sắt đe dọa, yêu cầu nạn nhân lên xe.

Hoảng sợ, N. bỏ xe lại, chạy vào hẻm Võ Trung Thành nhưng bị đối tượng đuổi theo và dùng dao uy hiếp, ép nạn nhân lên xe máy.

Hình ảnh Quý dùng xe máy chặn xe N. để thực hiện hành vi hiếp dâm (Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai).

Sau đó, đối tượng chở N. đến một bãi đất trống trên đường Nguyễn Trung Trực, phường Hội Phú để thực hiện hành vi hiếp dâm.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an nhanh chóng xác định nghi phạm là Đặng Hoàng Quý.

Đáng chú ý, khoảng 6h ngày 12/12, Quý có biểu hiện ngáo đá, đập phá đồ đạc tại khu vực Trung tâm thương mại Pleiku, phường Diên Hồng. Khi lực lượng công an khống chế, đối tượng đã chống đối, gây thương tích cho Đại úy Dương Cao Nguyên, cán bộ Công an phường Diên Hồng.

Tại cơ quan công an, Quý đã thừa nhận hành vi dùng dao khống chế, cưỡng hiếp N. tại bãi đất trống trên địa bàn phường Hội Phú.