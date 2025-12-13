CĐV Indonesia nổi giận khi đội nhà nhập tịch ồ ạt nhưng vẫn bị loại sớm

Trong trận đấu ở lượt trận cuối bảng C diễn ra vào tối 12/12, U22 Indonesia đã giành chiến thắng 3-1 trước U22 Myanmar. Dù vậy, kết quả này là chưa đủ giúp đội bóng xứ vạn đảo có vé vào bán kết. Họ vẫn kém U22 Malaysia về hiệu số bàn thắng bại trong bảng xếp hạng các đội nhì bảng xuất sắc nhất.

Dù mang tới 5 cầu thủ nhập tịch dự SEA Games nhưng U22 Indonesia vẫn bị loại ngay từ vòng bảng (Ảnh: Bola).

Điều đáng nói, ở SEA Games 32 tại Campuchia, U22 Indonesia đã giành Huy chương vàng (HCV) nhờ lực lượng gồm 100% cầu thủ bản địa. Tuy nhiên, tới kỳ SEA Games 33, họ đã bổ sung hàng loạt cầu thủ nhập tịch như Jens Raven, Mauro Zijlstra, Rafael Struick, Ivar Jenner, Dion Markx nhưng vẫn bị loại ngay từ vòng bảng.

Trước thực tế này, nhiều cổ động viên (CĐV) Indonesia đã bày tỏ sự tức giận. Trên trang Seasia Goal, tài khoản Matt Aje bình luận: “U22 Indonesia mang tới 5 cầu thủ gốc Hà Lan tới SEA Games nhưng vẫn bị loại ngay từ vòng bảng. Có lẽ, họ nên gọi 18 cầu thủ Hà Lan mới đảm bảo vé vào bán kết”.

Tài khoản Bagus Weebowo tiếp lời: “Tôi không bao giờ muốn chứng kiến các cầu thủ nhập tịch xuất hiện trong đội hình của Indonesia”.

Tài khoản Ranger Alpha mỉa mai: “U22 Indonesia quyết tâm né tránh U22 Việt Nam và U22 Thái Lan ở vòng bán kết. Cuối cùng, họ đã thành công”.

CĐV Indonesia mất niềm tin vào các cầu thủ nhập tịch (Ảnh: PSSI).

Tài khoản Andh Hi băn khoăn: “Có vẻ như bóng đá trẻ Indonesia đang mất phương hướng khi bổ sung quá nhiều cầu thủ nhập tịch”.

Người hâm mộ có tên Domeng Se bình luận: “Có lẽ U22 Indonesia nên bổ sung cả đội hình nhập tịch mới bằng được các đối thủ khác”.

Tài khoản Peace Of Mind viết: “Bất cứ ai làm thất vọng 300 triệu người dân Indonesia đều phải chịu trách nhiệm lớn”.

Dolanan Apik nói thẳng vấn đề: “Tôi không biết lời nguyền thất bại sau khi HLV Shin Tae Yong ra đi kéo dài bao lâu. Tuy nhiên, điều tốt nhất là tập trung phát triển bóng đá trẻ. Các cầu thủ nhập tịch nên lựa chọn lại quốc tịch. Họ đang tận dụng thị trường ngóc ngách để kiếm tiền, chứ không mang tới lợi ích cho bóng đá Indonesia”.

Ở vòng bán kết SEA Games 33, U22 Việt Nam sẽ đối đầu với U22 Philippines vào lúc 15h30 ngày 15/12. Trong khi đó, U22 Thái Lan gặp U22 Malaysia vào lúc 20h cùng ngày.