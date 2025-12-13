Sinner bị gạt khỏi giải thưởng danh giá ở Italy

Giải thưởng danh giá “Vận động viên nam xuất sắc nhất năm của Italy” do tờ báo Gazzetta dello Sport tổ chức, đã vinh danh tay vợt Lorenzo Musetti. Đáng chú ý, Musetti không vô địch giải nào trong năm 2025.

Sinner bị cấm thi đấu 3 tháng trong năm 2025 (Ảnh: Reuters).

Lorenzo Musetti giành ngôi á quân ở Monte Carlo Masters, Chengdu Open và Hellenic Championships, đồng thời anh lọt vào bán kết Roland Garros và tứ kết US Open.

Trong năm 2025, Sinner bị cấm thi đấu 3 tháng từ ngày 9/2 đến 4/5 vì sử dụng doping. Tay vợt người Italy vắng mặt ở 4 giải ATP Masters 1000, gồm Indian Wells, Miami Open, Monte Carlo và Madrid Open.

Dù vắng mặt ở nhiều giải đấu quan trọng, Sinner vẫn trải qua năm 2025 thành công. Tay vợt người Italy thắng 58 trận, thua 6 trận và giành 6 danh hiệu mùa giải năm nay. Sinner vô địch Australian Open, Wimbledon, ATP Finals, 1 giải ATP Masters 1000 là Paris Masters và 2 giải ATP 500 là China Open, Vienna Open.

Jannik Sinner khép lại năm 2025 với vị trí số 2 thế giới. Tuy nhiên, án phạt cấm thi đấu 3 tháng cùng việc không dự Davis Cup 2025 cùng đội tuyển Italy khiến Sinner bị gạt khỏi giải thưởng năm nay.