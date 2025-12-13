Thu hồi hơn 8.000m2 “đất vàng” có hướng nhìn ra biển Nha Trang

Ngày 11/12, đại diện UBND phường Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) xác nhận đã ra thông báo gửi Báo và Phát thanh - Truyền hình Khánh Hòa về việc thu hồi hơn 8.000m2 đất là trụ sở cũ của cơ quan này tại số 70 Trần Phú.

Lý do thu hồi là người sử dụng đất tự nguyện trả lại theo quy định của Luật Đất đai năm 2024.

Trụ sở cũ của Báo và Phát thanh - Truyền hình Khánh Hòa tại số 70 Trần Phú, Nha Trang (Ảnh: Trung Thi).

Trước đó, giai đoạn 2016-2018, cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa ký hợp đồng BT (doanh nghiệp xây dựng hoàn thành chuyển giao cho cơ quan nhà nước quản lý) với doanh nghiệp để xây mới trụ sở và trụ anten của Đài Phát thanh - Truyền hình Khánh Hòa.

Tổng mức đầu tư của 2 công trình nêu trên là hơn 220 tỷ đồng. Theo thỏa thuận, doanh nghiệp được hoàn vốn bằng quỹ đất tại số 70 Trần Phú.

Hàng rào của trụ sở Báo và Phát thanh - Truyền hình Khánh Hòa (cũ) bị xuống cấp, hoen gỉ sau thời gian dài bỏ hoang (Ảnh: Trung Thi).

Năm 2020, các trụ sở mới hoàn thành và được đưa vào sử dụng, nhưng chính quyền chưa thể giao đất cho doanh nghiệp theo hợp đồng BT do vướng mắc pháp lý. Vì vậy, khu đất và tài sản tại số 70 Trần Phú bị bỏ hoang, không được sử dụng, ngày càng xuống cấp.

Tại buổi làm việc với UBND tỉnh Khánh Hòa vào tháng 3, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc gợi ý tỉnh cần thu hồi khu đất Đài Phát thanh - Truyền hình Khánh Hòa và tổ chức đấu giá tại thời điểm hiện nay.

Khu đất 70 Trần Phú có hướng nhìn ra biển Nha Trang (Ảnh: Trung Thi).

Trước đó, các cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa đã ban hành quyết định thu hồi 3 khu đất gồm các khu nghỉ mát, nhà hàng, quán bar ở biển Nha Trang với tổng diện tích hơn 35.000m2.

Theo UBND tỉnh Khánh Hòa, sau khi thu hồi, một phần các khu đất này sẽ được xây dựng công viên ven biển, phần còn lại sẽ được đưa ra đấu giá hoặc đấu thầu theo quy định.