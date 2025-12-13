Nissan hồi sinh SUV cỡ B từng bán ở Việt Nam: Có thể chạy bằng “mía, ngô”

Nissan vừa chính thức mở bán Kait tại Brazil. Xe được phát triển dựa trên Kicks thế hệ thứ nhất, trở thành lựa chọn SUV cỡ B dễ tiếp cận cho số đông.

Khách hàng có bốn phiên bản để lựa chọn với mức giá 117.990-152.990 BRL (tương đương 572-741 triệu đồng), dễ tiếp cận hơn hẳn Hyundai Creta 1.0 Turbo (151.290-186.590 BRL; khoảng 733-904 triệu đồng).

Nissan dự kiến phân phối Kait tại ít nhất 20 thị trường (Ảnh: Nissan).

Diện mạo của Kait gọn gàng, thực dụng hơn Kicks. Mặt ca-lăng V-motion đặc trưng được thay thế bằng lưới tản nhiệt nhỏ hơn đáng kể, nhường chỗ cho cặp đèn pha LED chóa phản xạ và tấm trang trí màu đen bóng thanh mảnh.

Đèn định vị ban ngày LED nằm tách biệt có đồ họa đa thanh ngang giống lưới tản nhiệt. Những điểm nhấn nổi khối ở cản trước và nắp ca-pô tôn thêm vẻ cứng cáp cho mẫu xe gầm cao.

Đuôi xe được chỉnh sửa tương tự “đàn em” Magnite, với cửa hậu vuông vắn - giúp việc chất dỡ hành lý thêm thuận tiện - và đèn hậu LED chuyển từ dạng boomerang sang đặt ngang. Vùng gắn biển số được dời xuống ba-đờ-sốc hai tông màu.

Thân xe không có nhiều khác biệt ngoài cột C cách điệu và ốp hông gồ ghề theo phong cách việt dã (Ảnh: Nissan).

Hãng xe Nhật Bản lắp la-zăng 17 inch trên mọi phiên bản, hoàn thiện đơn sắc hoặc phay xước. Phanh sau vẫn là loại tang trống. Về kích thước, Kait nhỉnh hơn Hyundai Creta và tương đương Toyota Yaris Cross, với chiều dài x rộng x cao đạt 4.304 x 1.760 x 1.611mm và chiều dài cơ sở 2.620mm.

Nội thất được Nissan cải tiến nhẹ, mang hơi hướng hiện đại và trẻ trung với lối phối hai tông màu sáng - tối. Tuy nhiên, bệ trung tâm của Kait không sang trọng như trên Kicks e-Power, thiếu cần số điện tử và phanh tay điện tử tích hợp Auto Hold.

Phía sau vô-lăng ba chấu vát đáy tiếp tục là bảng đồng hồ bán kỹ thuật số với màn hình TFT 7 inch, nhưng vòng cơ hiển thị tốc độ đã được thay bằng màn hình điện tử. Màn hình cảm ứng 8 hoặc 9 inch tùy phiên bản, kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây.

Các cửa gió điều hòa được tạo hình sắc cạnh, dễ gợi liên tưởng đến xe Peugeot (Ảnh: Nissan).

Tiêu biểu trong danh mục tiện nghi bao gồm chìa khóa thông minh đi kèm nút bấm khởi động, điều hòa tự động, gương chiếu hậu chống chói tự động, sạc không dây, ghế bọc nỉ hoặc da. Một chi tiết hiếm thấy trong phân khúc B-SUV là cả bốn cửa sổ lên/xuống một chạm và có chống kẹt, đồng thời có thể điều khiển từ xa thông qua chìa khóa.

Hàng ghế sau tương đối rộng rãi về khoảng trống đầu gối. Đáng tiếc, Nissan chưa trang bị cửa gió điều hòa mà chỉ có hai cổng sạc USB-C. Cốp rộng 432 lít.

Hàng ghế sau được bố trí dây an toàn ba điểm và tựa đầu cho mọi vị trí, song thiếu bệ tỳ tay trung tâm (Ảnh: Nissan).

Khía cạnh an toàn của Nissan Kait vượt trội so với Kicks ở Việt Nam. Cụ thể, hầu hết các phiên bản sở hữu 6 túi khí và nhiều tính năng trợ lái nâng cao (ADAS) như hỗ trợ phòng tránh va chạm phía trước và hỗ trợ giữ làn đường.

Phiên bản cao cấp nhất thậm chí có thêm kiểm soát hành trình thích ứng, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, cảnh báo người lái mất tập trung và camera 360 độ tích hợp cảnh báo va chạm.

Dưới nắp ca-pô là động cơ xăng 1.6L hút khí tự nhiên, sản sinh công suất tối đa 110 mã lực và mô-men xoắn cực đại 146Nm. Đáng nói, động cơ này tương thích với ethanol - chủ yếu được chiết xuất từ mía và ngô (bắp) ở quốc gia có sản lượng ethanol hàng đầu thế giới, nâng thông số sức mạnh lên 113 mã lực và 149Nm.

Sức mạnh được truyền xuống mặt đường thông qua hộp số tự động biến thiên vô cấp (CVT) giả lập 6 cấp và hệ dẫn động cầu trước. Xe có chế độ lái Thể thao.

Hệ thống treo MacPherson phía trước, thanh xoắn phía sau được tinh chỉnh để cho trải nghiệm thoải mái (Ảnh: Nissan).

Tại Việt Nam, tình hình kinh doanh của Nissan hiện tại không mấy ấn tượng so với mặt bằng chung. Ngoài Kicks e-Power (789-858 triệu đồng) vẫn xuất hiện trong dải sản phẩm nhưng không có xe mới, thương hiệu Nhật Bản còn phân phối sedan hạng B Almera (489-569 triệu đồng) và xe bán tải Navara (685-960 triệu đồng).

Giới chuyên môn nhận định việc các sản phẩm thiếu tính đột phá trong phân khúc về trang bị lẫn giá bán cùng mạng lưới đại lý, xưởng dịch vụ hạn chế khiến Nissan không thật sự “hút khách” tại nước ta, thường xuyên cần khuyến mại lớn.