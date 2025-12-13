Báo Thái Lan phát sốt vì vẻ đẹp như thiên thần của VĐV Việt Nam

Tờ MGR Online của Thái Lan đã gọi Khánh Linh là “thiên thần điền kinh”, kèm theo lời nhận xét: “Vẻ xinh đẹp của thiên thần điền kinh Khánh Linh. Cô đã giành tấm Huy chương bạc (HCB) ở nội dung chạy 1.500m nhưng đã giành Huy chương vàng (HCV) trong lòng cánh đàn ông Thái Lan”.

Khánh Linh giành HCB nội dung chạy 1.500m nữ ở SEA Games 33 (Ảnh: Instagram).

Trong khi đó, tờ Khaosod nhấn mạnh: “Bên cạnh tài năng điền kinh, Khánh Linh còn được cộng đồng chạy bộ Thái Lan nhắc tới với vẻ dễ thương và vui vẻ. Cô thực sự là thiên thần trong lòng nhiều người hâm mộ Thái Lan”.

Một tờ báo khác của Thái Lan là Sanook bình luận: “Những hình ảnh của Khánh Linh được chia sẻ với tốc độ chóng mặt trên mạng xã hội ở Thái Lan. Cô trở thành tâm điểm bàn luận nhờ vẻ đẹp dễ thương, trong trẻo như thần tiên tỉ tỉ”.

Nguyễn Khánh Linh sinh ngày 10/7/2006. Cô là một trong những gương mặt trẻ đầy triển vọng của làng điền kinh Việt Nam. Cô bộc lộ tài năng từ sớm và ghi dấu ấn ở các giải trẻ châu Á trước khi từng bước góp mặt ở những sân chơi quốc tế và khu vực.

Một trong những thành tích đáng chú ý nhất của Khánh Linh là tấm HCV nội dung 1.500m nữ tại giải Thailand Open Track & Field Championships 2025. Ở SEA Games 33, cô đã giành tấm HCB với thành tích 4 phút 29 giây 76, chỉ xếp sau đồng đội Bùi Thị Ngân, người giành HCV với thành tích 4 phút 27 giây 34. Dù sao, việc giành được HCB cũng là điều đáng khen với Khánh Linh trong lần đầu tiên tham dự SEA Games.

Ngắm vẻ đẹp trong trẻo của Khánh Linh:

Ảnh: Instagram