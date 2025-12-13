Nam sinh được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhì

Ngày 13/12, thầy Huỳnh Lê Minh, Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (tỉnh Gia Lai), cho biết em Lê Kiến Thành, cựu học sinh lớp 12 Tin của trường, vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhì vì thành tích xuất sắc giành Huy chương Vàng Olympic Tin học quốc tế và Huy chương Bạc Olympic Tin học châu Á năm 2025.

Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho học sinh Lê Kiến Thành (Ảnh: Lê Minh).

Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn và giáo viên chủ nhiệm của em Lê Kiến Thành cũng được Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng bằng khen.

Lê Kiến Thành đang là sinh viên năm nhất Trường Đại học Khoa học tự nhiên (Đại học quốc gia TPHCM).

Tại kỳ thi Olympic Tin học Sinh viên 2025 vừa kết thúc ngày 12/12, Lê Kiến Thành xuất sắc giành Cúp vô địch khối thi Siêu cúp.

Theo thầy Minh, em Lê Kiến Thành là một trong những học sinh xuất sắc của trường và đạt được nhiều thành tích đáng trân trọng.

Quá trình học tập tại trường, Thành đạt được nhiều thành tích cao trong các kỳ thi. Không chỉ giỏi môn tin học, Thành còn giỏi toàn diện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của một học sinh, xếp loại học lực xuất sắc cả 3 năm học lớp 10, 11 và 12, đạt chứng chỉ IELTS 8.0.

Trong phong trào thanh niên, Lê Kiến Thành đạt được nhiều thành tích như học sinh 3 Tốt cấp tỉnh năm học 2022-2023, giải thưởng Ngô Mây năm 2023, Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác giai đoạn 2023-2025 cấp Trung ương.

Trước đó, lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai gặp mặt tuyên dương, trao thưởng cho em Lê Kiến Thành (Ảnh: Doãn Công).

Trước đó, tỉnh Gia Lai cũng tổ chức gặp mặt tuyên dương và trao thưởng 100 triệu đồng chúc mừng thành tích của em Lê Kiến Thành.

Tại buổi lễ, ông Lâm Hải Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, nhấn mạnh thành tích của Lê Kiến Thành không chỉ là niềm tự hào của cá nhân, gia đình, nhà trường, mà còn là "minh chứng hùng hồn" cho trí tuệ Việt Nam và khát vọng vươn xa của thế hệ học sinh Gia Lai.

Theo ông Lâm Hải Giang, tỉnh sẽ tiếp tục quan tâm, đầu tư cho giáo dục mũi nhọn, phát hiện và bồi dưỡng tài năng trẻ, lan tỏa tinh thần học tập, khát vọng cống hiến đến mọi học sinh.