Chuyên gia: "HLV Troussier bỏ phí nhiều ngôi sao của đội tuyển Việt Nam"

Trước đó, cựu HLV đội tuyển Việt Nam, ông Phan Thanh Hùng không ít lần bảo vệ HLV Troussier, mong mỏi người hâm mộ và giới chuyên môn trong nước dành sự kiên nhẫn với vị HLV người Pháp.

HLV Phan Thanh Hùng (Ảnh: Hải Long).

Tuy nhiên, sự kiên nhẫn nào cũng có giới hạn, sau 2 trận thua của đội tuyển Việt Nam trước Indonesia tại vòng loại World Cup, chính HLV Phan Thanh Hùng cũng không còn sự kiên nhẫn này. Ông Hùng chỉ ra những sai lầm của HLV Troussier, nhất là sai lầm về việc sử dụng nhân sự, cho dù trong tay ông Troussier có lực lượng cầu thủ không hề kém.

Một ngày sau khi đội tuyển Việt Nam thua đậm Indonesia 0-3 trong trận lượt về vòng loại thứ 2 World Cup 2026 khu vực châu Á, dẫn đến việc HLV Troussier bị chấm dứt hợp đồng, HLV Phan Thanh Hùng trao đổi với phóng viên Dân trí.

Những tài năng bị bỏ phí

Ông đánh giá thế nào về tương quan lực lượng giữa đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Troussier so với các đối thủ?

- So với các đối thủ, cụ thể là về đội Indonesia, theo tôi hiện tại đội bóng này cải thiện đáng kể chất lượng của họ. Dàn cầu thủ nhập tịch của Indonesia có chuyên môn, biết cách thi đấu đỉnh cao nên trong các trận đấu với đội tuyển Việt Nam, họ gây áp lực (pressing) rất mạnh, ngay từ khu vực giữa sân khiến chúng ta rất khó đá.

Các đối thủ của đội tuyển Việt Nam, cụ thể là Indonesia thay đổi khá nhiều (Ảnh: Tiến Tuấn).

Ở trận lượt về vòng loại World Cup vừa diễn ra trên sân Mỹ Đình, dàn cầu thủ của Indonesia gần như khóa hết các mũi tấn công của đội tuyển Việt Nam, dẫn đến chuyện chúng ta không có nhiều cơ hội tiếp cận khu vực 16m50 của đối thủ.

Tuy nhiên, về mặt chủ quan, tôi cho rằng bản thân đội tuyển Việt Nam cũng chơi không thoáng, không tạo được sự đột biến cho Indonesia. Nguyên nhân chủ yếu là do các nhân sự trên sân không có nhiều gương mặt có thể tạo đột biến.

Ông có thể nói rõ hơn về điểm này, thưa ông?

- Trước trận lượt về với Indonesia, tôi đã từng đề cập đến chuyện muốn có sự đột biến, đội tuyển Việt Nam cần có những nhân tố khác so với trận lượt đi.

Có rất nhiều tài năng của bóng đá Việt Nam phải ngồi dự bị, thậm chí không được đăng ký dưới thời HLV Troussier (Ảnh: Tiến Tuấn).

Những cầu thủ giỏi nhất của bóng đá nội như Quang Hải, Tiến Linh, Tấn Tài cần được sử dụng, chứ những con người thường xuyên được sử dụng trong các trận trước đó, ở nhiều giải đấu trước đó dưới thời HLV Troussier chưa đủ sức làm được điều này.

Đơn giản vì các cầu thủ hay được ông Troussier tin dùng còn quá trẻ, chưa đủ năng lực và chưa đủ kinh nghiệm tạo đột biến.

Thế nhưng, việc sử dụng các nhân sự giỏi nhất rất hạn chế ở đội tuyển Việt Nam. Quang Hải thậm chí còn không được ra sân phút nào, dù cậu ấy rất khát khao. Đây là trường hợp mà tôi thấy ngạc nhiên. HLV Troussier sử dụng con người chưa đúng ở trận lượt về gặp Indonesia nói riêng và hầu hết hành trình trước đó nói chung.

Kỳ vọng vào HLV mới, thời kỳ mới của đội tuyển Việt Nam

Vậy thì lực lượng của đội tuyển Việt Nam lúc này ra sao so với chính chúng ta trước đây?

- Tôi cho rằng rất khó đánh giá. Như đã nói, HLV Troussier chỉ thường xuyên sử dụng những cầu thủ trẻ, trong khi đấy chưa phải là những tinh hoa hàng đầu của bóng đá Việt Nam. Họ có triển vọng, nhưng chỉ mới nổi lên trong thời gian gần đây, mới nổi lên trong khoảng hơn một mùa giải tại V-League. Chừng đó chưa đủ để nói lên được gì cả.

Tài năng của Quang Hải bị bỏ phí dưới thời HLV Troussier (Ảnh: Tiến Tuấn).

Ông Troussier cũng không thường xuyên sử dụng lực lượng mạnh nhất của bóng đá Việt Nam, nên càng không thể so sánh đội hình hiện tại, lực lượng hiện tại so với đội hình trước đây. Càng khó so sánh khi đặt cạnh các đối thủ, vì lực lượng tốt nhất của bóng đá Việt Nam chưa có trận so tài thực thụ với các đối thủ.

Về lý thuyết, hầu hết những ngôi sao hàng đầu của bóng đá Việt Nam vào lúc này như Quang Hải, Hoàng Đức, Tiến Linh, Hồ Tấn Tài, kể cả thủ môn Đặng Văn Lâm chưa thể gọi là già.

Ngược lại, họ đang ở vào độ tuổi chín mùi của sự nghiệp, tức là khoảng thời gian họ hay nhất trong sự nghiệp của họ, nhưng các cầu thủ như thế không được sử dụng thì quá lãng phí.

Tôi không rõ vì vấn đề gì mà những tài năng hàng đầu của bóng đá Việt Nam không được sử dụng trong thời gian dài như vậy. Nhưng lẽ ra HLV Troussier nên sử dụng họ vì thành tích chung, vì thành công chung của đội tuyển.

Lẽ ra HLV Troussier nên sử dụng những cầu thủ giỏi nhất, vì thành công chung của đội tuyển Việt Nam (Ảnh: Đỗ Minh Quân).

Vậy ông kỳ vọng gì ở HLV mới, người sẽ thay thế vị trí của HLV Troussier dẫn dắt đội tuyển Việt Nam trong thời gian tới?

- Chúng ta vừa trải qua giai đoạn không thành công. Thôi thì bóng đá có lúc thăng lúc trầm. Sau khi thua ở hiện tại, chúng ta cố gắng làm tốt hơn để không thua trong tương lai. Chứ kiểu thua trước cùng một đối thủ Indonesia, cùng một công thức thua qua 3 trận liên tiếp như vừa rồi quả là khó nuốt trôi.

Hai trận thua đầu tiên (trận vòng bảng Asian Cup 2023 và trận lượt đi vòng loại thứ 2 World Cup 2026 khu vực châu Á ngày 21/3) tạm gọi là rủi ro, đến trận thua thứ 3 (trận lượt về vòng loại World Cup ngày 26/3), chúng ta thua đậm đến 3 bàn, đúng là không còn gì để bào chữa.

Thất bại liên tiếp của đội tuyển Việt Nam trước Indonesia quả là khó nuốt trôi (Ảnh: Đỗ Minh Quân).

Tôi vẫn kỳ vọng vào người sẽ thay thế vị trí của HLV Troussier, kỳ vọng người mới sẽ quy tụ được sức mạnh tốt nhất của bóng đá Việt Nam. Cũng mong mọi người đừng so sánh giữa các HLV khác nhau ở những giai đoạn khác nhau, vì so sánh càng nhiều thì HLV mới của đội tuyển sẽ càng khó làm việc.

Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi!

Chuyên gia Đoàn Minh Xương: "Cách sử dụng nhân sự của HLV Troussier khó hiểu" Rất khó đánh giá lực lượng của đội tuyển Việt Nam với các đối thủ trong khu vực và với chính chúng ta vài năm trước, vì thực chất HLV Troussier chưa bao giờ sử dụng thành phần mạnh nhất của bóng đá Việt Nam trong các trận đấu quốc tế. Ông Troussier ưu tiên cho việc trẻ hóa. Hoàng Đức không thể hiện được nhiều trong hai trận đấu với Indonesia (Ảnh: Tiến Tuấn). Không ai phản đối chuyện trẻ hóa ở đội tuyển, vấn đề là phương pháp trẻ hóa. Trẻ hóa là điều tốt, nhưng trẻ hóa theo kiểu của HLV Troussier là kiểu đập đi xây mới hoàn toàn, bỏ hết các cầu thủ kỳ cựu vốn là bộ khung của đội tuyển, không có tính kế thừa. Cách làm này không đúng. Về phương pháp trẻ hóa thông thường, khi cầu thủ trẻ đứng cạnh cầu thủ đàn anh, cầu thủ giỏi, họ sẽ tiến bộ nhanh hơn là khi cầu thủ trẻ tự đá với nhau. Vì đứng cạnh các đàn anh, cầu thủ trẻ sẽ được chính các đàn anh dìu dắt. Cầu thủ đàn anh đứng bên cạnh sẽ chỉ cho các cầu thủ trẻ đá thế nào cho đúng.