U17 Việt Nam gặp Malaysia tại vòng loại U17 châu Á 2026

Theo đánh giá của giới chuyên môn, U17 Việt Nam vào bảng vừa sức. Đối thủ chính của thầy trò HLV Cristiano Roland là Malaysia. So với đội tuyển quốc gia có nhiều cầu thủ nhập tịch, đội U17 Malaysia chủ yếu là các cầu thủ nội.

Vòng loại U17 châu Á 2026 áp dụng thể thức thi đấu mới: 38 đội được chia thành 7 bảng (3 bảng có 6 đội, 4 bảng có 5 đội). 7 đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành vé dự vòng chung kết.

Ngoài ra, 9 đội được đặc cách vào thẳng gồm chủ nhà Qatar (nước chủ nhà FIFA U17 World Cup 2026) và 8 đội vào tứ kết giải U17 châu Á 2025: Uzbekistan, Saudi Arabia, Hàn Quốc, CHDCND Triều Tiên, Tajikistan, Nhật Bản, UAE và Indonesia.

U17 Việt Nam rơi vào bảng đấu vừa sức (Ảnh: VFF).

Theo kế hoạch, các trận vòng loại diễn ra từ ngày 22/11 đến 30/11, trong khi vòng chung kết được tổ chức tại Saudi Arabia vào tháng 5/2026. 8 đội dẫn đầu vòng chung kết sẽ đại diện châu Á tham dự FIFA U17 World Cup 2026.

U17 Việt Nam tập trung vào cuối tháng 10 với lực lượng nòng cốt được tuyển chọn từ các cầu thủ có phong độ nổi bật tại giải U17 quốc gia 2025. Dự kiến, đội có chuyến tập huấn tại Nhật Bản trước khi bước vào cuộc đua tại vòng loại.

Trước đó, hồi tháng 6/2025, U17 Việt Nam tham dự giải quốc tế tại Trung Quốc và thu được những kết quả tích cực khi thắng Saudi Arabia 2-1, hoà Trung Quốc 2-2 và chỉ thua sát nút Australia 1-2.

Bên cạnh đó, VFF đã được AFC trao quyền đăng cai bảng đấu của U17 Việt Nam, mang đến lợi thế không nhỏ cho thầy trò HLV Cristiano Roland.