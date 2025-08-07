Hải Phòng xây dựng công an tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu mới

Trong hai ngày 6 và 7/8, Đảng bộ Công an thành phố Hải Phòng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030. Đây là kỳ đại hội đầu tiên sau sáp nhập.

Dự Đại hội có Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu, Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an; lãnh đạo thành phố, các ban, ngành, lực lượng vũ trang và 300 đại biểu đại diện cho 4.800 đảng viên.

Ông Lê Tiến Châu, Bí thư Thành ủy Hải Phòng và Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Đảng bộ Công an TP Hải Phòng, nhiệm kỳ 2025 – 2030 (Ảnh: Công an Hải Phòng).

Phát biểu khai mạc, Thiếu tướng Bùi Quang Bình, Giám đốc Công an TP Hải Phòng nhấn mạnh, Đại hội là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới với vị thế và khát vọng mạnh mẽ.

Đại hội nhằm tổng kết nhiệm kỳ 2020-2025, đề ra phương hướng 2025-2030 với quyết tâm đưa Công an thành phố trở thành hình mẫu, nòng cốt trong bảo vệ an ninh, trật tự, phục vụ phát triển thành phố.

Đảng bộ CATP xác định 4 bước đột phá, 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, cùng 18 chỉ tiêu lớn, xây dựng lực lượng công an trong sạch, vững mạnh, tinh nhuệ, hiện đại.

Bí thư Thành ủy Lê Tiến Châu và Thứ trưởng Nguyễn Văn Long biểu dương kết quả của lực lượng công an hai địa phương (Hải Dương và Hải Phòng cũ) trong nhiệm kỳ qua, đồng thời yêu cầu tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo.

Lực lượng công an được giao thực hiện hiệu quả các nghị quyết Trung ương về bảo vệ Tổ quốc, đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân vững mạnh, chính quy, gắn bó mật thiết với nhân dân.

Tại Đại hội, Thành ủy Hải Phòng công bố quyết định chỉ định nhân sự chủ chốt Đảng ủy Công an thành phố nhiệm kỳ 2025-2030. Thiếu tướng Bùi Quang Bình giữ chức Bí thư Đảng ủy Công an TP Hải Phòng.

Ban Chấp hành Đảng bộ gồm 27 người; Phó Bí thư là ông Phạm Viết Dũng. Các ông trong Ban Thường vụ và Ủy ban kiểm tra Đảng ủy cũng được công bố tại Đại hội.