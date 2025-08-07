Đầu tư phát triển ít nhất 2 đại học tinh hoa đẳng cấp quốc tế

Ông Trần Nam Tú, Phó cục trưởng Cục Khoa học, Công nghệ và Thông tin, Bộ GD&ĐT (Ảnh: Huyên Nguyễn).

Nội dung trên được ông Trần Nam Tú, Phó cục trưởng Cục Khoa học, Công nghệ và Thông tin, Bộ GD&ĐT nêu ra tại hội thảo: “Phát triển các trường đại học trở thành các chủ thể nghiên cứu mạnh, kết hợp chặt chẽ giữa nghiên cứu, ứng dụng và đào tạo”, chiều 7/8.

Cụ thể, mục tiêu đến năm 2030, Bộ GD&ĐT sẽ lựa chọn, đầu tư, phát triển 15-20 cơ sở giáo dục đại học công lập có năng lực, uy tín, thế mạnh hàng đầu về nghiên cứu, ứng dụng, đổi mới sáng tạo và đào tạo nguồn nhân lực trong các lĩnh vực công nghệ ưu tiên của công nghiệp 4.0, công nghiệp cao, công nghệ chiến lược và các lĩnh vực khoa học mũi nhọn đóng vai trò hạt nhân, nòng cốt trong mạng lưới các cơ sở giáo dục đại học tương ứng.

Trong đó, đầu tư mạnh và có cơ chế đặc thù, vượt trội để phát triển ít nhất 2 đại học tinh hoa theo mô hình đại học nghiên cứu đẳng cấp quốc tế.

Các cơ sở giáo dục đại học là chủ thể nghiên cứu mạnh có số lượng công bố khoa học trên các tạp chí quốc tế uy tín tăng bình quân 12% mỗi năm, số lượng bằng sáng chế được đăng ký và cấp bằng tăng 20-22% mỗi năm.

Hình thành ít nhất 50 nhóm nghiên cứu mạnh, trong đó có tối thiểu 30 nhóm đạt trình độ quốc tế trong các lĩnh vực công nghệ chiến lược, công nghệ cao và các lĩnh vực khoa học mũi nhọn khác.

Phấn đấu mỗi cơ sở giáo dục đại học là chủ thể nghiên cứu mạnh thu hút được ít nhất 20 chuyên gia, nhà khoa học giỏi là người Việt Nam ở nước ngoài và người nước ngoài tham gia nghiên cứu khoa học, giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học ở Việt Nam.

PGS Đinh Đoàn Long, Phó hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội, phát biểu tại hội thảo (Ảnh: Huyên Nguyễn).

Chia sẻ tại hội thảo, PGS Đinh Đoàn Long, Phó hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội, cho rằng, việc xây dựng Đề án “Phát triển các trường đại học trở thành các chủ thể nghiên cứu mạnh, kết hợp chặt chẽ giữa nghiên cứu, ứng dụng và đào tạo” là một trong những giải pháp then chốt để tạo môi trường thuận lợi cho nghiên cứu phát triển.

Ông Long nhận định, Nghị quyết 57 sẽ mở ra cơ hội để toàn hệ thống thiết lập được cơ chế mới giúp “giải phóng” toàn diện tiềm lực khoa học công nghệ, mà vốn các trường đại học là các chủ thể nghiên cứu có tiềm lực tác động kinh tế - xã hội mạnh nhất; gắn kết đào tạo – nghiên cứu khoa học - đổi mới sáng tạo - chuyển giao tri thức ở các đại học hàng đầu là tất yếu khách quan.

“Nghiên cứu khoa học không phải “lên gân”. Hãy làm như ăn cơm, uống nước hằng ngày. Nghiên cứu khoa học không phải hô khẩu hiệu vì việc các trường đại học trở thành chủ thể nghiên cứu chính của một quốc gia là lẽ đương nhiên”, ông Long chia sẻ.

Tuy nhiên, để hiện thực hóa lẽ đương nhiên này, theo Phó hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội, cần một sự thay đổi tư duy mạnh mẽ.

Ông chia sẻ kinh nghiệm cá nhân khi đồng hành cùng các học sinh tham dự Olympic sinh học quốc tế từ năm 2004.

“Chỉ cách đây 8 năm, không biết làm thế nào để chúng ta có huy chương vàng, nhưng gần đây, huy chương vàng của môn hoá học và sinh học đến đều đặn. Ta phát hiện ra rằng cả thế giới làm một cách và chúng ta làm một cách", ông Long cho hay.

Điều này cho thấy rằng, tiềm năng của người Việt Nam không hề thua kém, chỉ là cần thay đổi quan điểm, nhận thức phù hợp.

GS.TS Lê Văn Cảnh, Phó hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ TPHCM, bổ sung nhiều giải pháp từ góc nhìn về trụ cột, sản phẩm tiêu biểu, thương mại hoá.

Ông Cảnh nhấn mạnh lấy sinh viên làm trung tâm hệ sinh thái đổi mới sáng tạo bởi sự sáng tạo của nhóm đối tượng này rất lớn.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Văn Phúc phát biểu tại hội thảo (Ảnh: Huyên Nguyễn).

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Văn Phúc cho biết trong thời gian gần đây, đặc biệt sau khi Nghị quyết 57 ra đời, nhiều đề án, chương trình đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, là căn cứ quan trọng để phát triển nghiên cứu khoa học gắn với ứng dụng chuyển giao và đào tạo nguồn nhân lực.

Trong đó, Đề án phát triển các trường đại học trở thành chủ thể nghiên cứu mạnh, gắn kết nghiên cứu khoa học, ứng dụng và đào tạo cũng nằm chung trong tổng thể này, vừa là cơ hội nhưng cũng nhiều thách thức.