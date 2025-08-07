“Chân gỗ” Darwin Nunez sắp có thu nhập cao hàng đầu thế giới

Theo nguồn tin từ The Athletic, CLB Al Hilal gần như đạt được thỏa thuận chiêu mộ tiền đạo Darwin Nunez với Liverpool. Mức giá chuyển nhượng của thương vụ này rơi vào khoảng 53 triệu euro (tương đương 46,2 triệu bảng Anh), chưa kể các điều khoản bổ sung.

Liverpool bán Darwin Nunez khi cầu thủ người Uruguay không đạt yêu cầu (Ảnh: Getty).

Liverpool chịu lỗ nặng về mặt tài chính ở thương vụ này này khi từng bỏ ra 64 triệu bảng để chiêu mộ Nunez từ Benfica vào mùa Hè năm 2022, chưa tính các khoản phụ phí.

Rời Liverpool, Nunez sẽ được tăng lương đáng kể, cao gần gấp ba lần hiện tại, từ 140.000 bảng/tuần lên khoảng 400.000 bảng/tuần tại Al Hilal.

Theo talkSPORT, mức đãi ngộ mới sẽ đưa Nunez trở thành một trong những cầu thủ nhận lương cao nhất thế giới, vượt mặt nhiều ngôi sao hàng đầu như Virgil van Dijk, Bruno Fernandes và Lamine Yamal. Anh cũng sẽ nhận mức lương tương đương với Mohamed Salah và Vinicius Junior, hai trong số những cầu thủ sáng giá nhất bóng đá châu Âu ở thời điểm này.

Trước đó, vào kỳ chuyển nhượng tháng 1, Liverpool từng từ chối lời đề nghị trị giá khoảng 70 triệu bảng từ Al Hilal. Lý do bởi HLV Arne Slot chưa sẵn sàng chia tay tiền đạo người Uruguay khi mùa giải vẫn đang diễn ra. Tuy nhiên, dường như đội bóng đến từ Saudi Arabia đã không bỏ cuộc và sắp sửa hoàn tất thương vụ đưa Nunez trở thành bản hợp đồng quan trọng nhất của họ trong mùa hè này.

Darwin Nunez quyết định sang Saudi Arabia thi đấu cho Al Hilal (Ảnh: Romano).

Chuyên gia săn tin chuyển nhượng Fabrizio Romano xác nhận: “Darwin Nunez sẽ đến Al Hilal. Hai bên đã đạt thỏa thuận miệng. Mức phí chuyển nhượng 53 triệu euro, cộng thêm phụ phí. Hợp đồng có thời hạn 3 năm. Nunez đã gật đầu và sẽ kiểm tra y tế trong thời gian gần”.

Thực tế, sự ra đi của Nunez đã được dự báo từ trước. Cầu thủ này đã thể hiện phong độ thiếu ổn định ở mùa giải 2024/25 khi chỉ có 8 lần đá chính ở giải Ngoại hạng Anh. Tháng 12 năm ngoái, cựu trung vệ Jamie Carragher từng dự đoán khả năng cầu thủ này sẽ rời sân Anfield.

“Chúng ta từng nói rằng không biết Nunez sẽ làm gì tiếp theo, vậy thì các hậu vệ đối phương cũng thế. Nhưng người ta không bao giờ nói điều đó về một cầu thủ giỏi cả, đúng không? Tôi không chắc Nunez sẽ còn ở đây mùa tới. Có lẽ Liverpool sẽ tìm cách bán cậu ấy đi”.

Ngồi cạnh ông hôm đó, cựu tiền đạo Arsenal Ian Wright cũng thừa nhận sự thất vọng: “Tôi chẳng bao giờ biết chuyện gì sẽ xảy ra mỗi khi Nunez đối mặt thủ môn. Với mức giá như vậy, tôi nghĩ chúng ta đã phải thấy nhiều hơn từ cậu ấy”.