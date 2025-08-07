HLV Shin Tae Yong buộc phải từ chức Phó Chủ tịch LĐBĐ Hàn Quốc

Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc (KFA) ngày hôm qua (6/8) xác nhận: "Ông Shin Tae Yong, tân huấn luyện viên trưởng của Ulsan HD, đã chính thức từ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Điều hành KFA khóa 55. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 4/8".

Ông Shin Tae Yong được bổ nhiệm vào vị trí Phó Chủ tịch KFA hồi tháng 4, khoảng 4 tháng sau khi bị Liên đoàn bóng đá Indonesia sa thải khỏi vị trí huấn luyện viên trưởng. Tại KFA, ông Shin Tae Yong chịu trách nhiệm chính trong việc thúc đẩy hợp tác đối ngoại liên quan đến các đội tuyển quốc gia. Sau ba tháng đảm nhiệm vai trò này, việc ông được bổ nhiệm làm huấn luyện viên trưởng Ulsan HD đã khiến ông không thể tiếp tục công việc điều hành tại KFA.

HLV Shin Tae Yong trở thành tân huấn luyện viên của Ulsan HD (Ảnh: Getty).

Trước đó, Ulsan HD đã quyết định chia tay HLV Kim Pan Gon vào ngày 1/8 sau chuỗi thành tích đáng thất vọng của đội bóng. Kể từ chiến thắng 3-2 trước Gimcheon Sangmu vào ngày 24/5 (vòng 15 K League 1), Ulsan đã trải qua 7 trận đấu liên tiếp không thắng tại giải quốc nội (3 hòa, 4 thua). Tính rộng hơn, trong 11 trận gần nhất trên mọi đấu trường, bao gồm cả thất bại tại FIFA Club World Cup và Cúp Hàn Quốc, đội bóng chỉ giành được 3 trận hòa và 8 trận thua. Ngay cả trận đấu cuối cùng dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Pan Gon, trận thua 2-3 trước Suwon FC vào ngày 2/8, cũng không thể giúp ông có một cái kết đẹp. Thành tích này hoàn toàn trái ngược với hình ảnh một "triều đại" từng ba lần liên tiếp vô địch K League 1 của Ulsan.

Ulsan đã nhanh chóng chọn Shin Tae Yong làm người kế nhiệm, hợp đồng giữa hai bên được công bố vào ngày 5/8. Sau khi trở lại với công tác huấn luyện toàn thời gian, HLV Shin Tae Yong nhanh chóng xây dựng ban huấn luyện mới. Theo thông tin rò rỉ, ông đã hoàn thiện phần lớn đội ngũ thông qua các cuộc tiếp xúc với các huấn luyện viên hiện tại của K League. Cựu thủ môn đội tuyển quốc gia Kim Yong Dae và huấn luyện viên đội trẻ FC Seoul hiện tại Yo Yo Han được cho là những ứng cử viên tiềm năng, trong khi Park Chu Young nhiều khả năng sẽ tiếp tục giữ vị trí của mình.

Trong một diễn biến khác, HLV Kim Pan Gon, sau khi rời Ulsan, đã thu hút sự quan tâm từ Giải bóng đá Ngoại hạng Trung Quốc (Chinese Super League). Hãng truyền thông Trung Quốc Sohu đưa tin vào ngày 2/8 rằng "Chinese Super League đã sẵn sàng chiêu mộ huấn luyện viên Kim, người có kinh nghiệm tham gia FIFA Club World Cup". Khả năng cao HLV Kim Pan Gon sẽ đến Trung Quốc với tư cách là huấn luyện viên tự do.

HLV Shin Tae Yong dự kiến sẽ có trận ra mắt trên cương vị mới vào ngày 9/8, khi Ulsan HD đối đầu với Jeju SK trong khuôn khổ vòng 25 giải Hana Bank K League 1. Trận đấu sẽ diễn ra tại sân vận động bóng đá Ulsan Munsu.