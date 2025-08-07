Quốc gia Thái Bình Dương bán "hộ chiếu vàng" để ứng phó biến đổi khí hậu

Nauru mới chỉ phê duyệt 6 đơn xin cấp hộ chiếu theo chương trình (Ảnh minh họa: Reuters).

Cộng hòa Nauru, quốc gia có diện tích chỉ vỏn vẹn 21km², đang triển khai chương trình bán “hộ chiếu vàng” với mức giá 105.000 USD cho mỗi suất.

Đây là chương trình bán hộ chiếu nhằm gây quỹ cho các biện pháp thích ứng với biến đổi khí hậu, song đang gặp khó khăn trong việc thu hút công dân mới đến hòn đảo nhỏ, cằn cỗi và có địa hình thấp này.

Mục tiêu trong năm đầu tiên là thu về hơn 5 triệu USD từ chương trình có tên gọi chính thức là “quốc tịch vì khả năng chống chịu với khí hậu”.

Tuy nhiên, gần 6 tháng kể từ khi chương trình khởi động vào tháng 2, Nauru mới chỉ phê duyệt 6 đơn, gồm 2 gia đình và 4 cá nhân. Dù khởi đầu chậm, Tổng thống David Adeang vẫn tỏ ra lạc quan.

“Chúng tôi hoan nghênh các công dân mới. Khoản đầu tư của họ sẽ giúp Nauru đảm bảo một tương lai bền vững và thịnh vượng cho các thế hệ mai sau”, ông phát biểu ngày 7/8.

Tuy vậy, chương trình cũng làm dấy lên lo ngại về nguy cơ bị lợi dụng. Ông Edward Clark, người điều hành chương trình, cho biết đã có một đơn xin bị rút lại sau khi giới chức phát hiện “thông tin bất lợi” trong quá trình kiểm tra lý lịch. “Hồ sơ đó sẽ bị từ chối nếu không tự nguyện rút lại”, ông nói.

Hộ chiếu Nauru hiện cho phép nhập cảnh không cần thị thực vào hơn 80 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Nauru nằm trên một cao nguyên nhỏ hình thành từ trữ lượng phosphate tự nhiên. Trong quá khứ, trữ lượng phosphate tinh khiết đã giúp Nauru trở thành một trong những quốc gia giàu có nhất thế giới tính theo đầu người. Tuy nhiên, nguồn tài nguyên này đã cạn kiệt từ lâu, và các nghiên cứu hiện cho thấy 80% diện tích quốc đảo đã trở nên không thể sinh sống do bị hoạt động khai thác mỏ tàn phá.

Phần đất còn lại nay đang bị đe dọa bởi mực nước biển dâng. Các nhà khoa học đo được tốc độ nước biển dâng quanh Nauru nhanh gấp 1,5 lần mức trung bình toàn cầu. Trong tương lai, 90% dân số của quốc đảo sẽ phải di dời khỏi nơi cư trú hiện tại do triều cường xâm thực.