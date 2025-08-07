US Open công bố mức tiền thưởng kỷ lục

Giải quần vợt US Open đã công bố mức tiền thưởng kỷ lục cho năm 2025, với nhà vô địch đơn nam và đơn nữ sẽ nhận được khoản tiền thưởng lớn nhất mọi thời đại trong lịch sử quần vợt.

Theo đó, các nhà vô địch ATP và WTA tại Flushing Meadows sẽ bỏ túi 5.000.000 USD, đánh dấu lần đầu tiên một sự kiện chính thức đạt mốc 5 triệu USD tiền thưởng cho nhà vô địch. Con số này tăng 39% so với 3,6 triệu USD mà Jannik Sinner và Aryna Sabalenka nhận được khi vô địch giải đấu năm 2024. Mức thưởng mới cũng vượt qua 4.881.500 USD mà Sinner kiếm được khi giành chiến thắng tại ATP Finals 2024, vốn là khoản tiền thưởng lớn nhất từ một giải đấu quần vợt trước đây.

US Open tăng năm ngoái đạt hơn 1 triệu người hâm mộ tới sân theo dõi các trận đấu (Ảnh: Getty).

Tổng giải thưởng cho US Open 2025 đã tăng lên mức đáng kinh ngạc là 90 triệu USD, tăng 20% so với 75 triệu USD vào năm 2024. Tiền thưởng cho á quân đơn nam và đơn nữ cũng tăng 39%, với mỗi người nhận 2,5 triệu USD.

Sự gia tăng đáng kể được áp dụng cho tất cả các vòng đấu đơn. Những người bị loại ở bán kết sẽ kiếm được 1,26 triệu USD, trong khi những người chơi ở vòng một sẽ nhận được 110.000 USD. Đây là một khoản tiền có khả năng thay đổi cuộc sống đối với những tay vợt có thứ hạng thấp hơn và những người vượt qua vòng loại.

Ngoài ra, giải thưởng cho các sự kiện đôi tại Flushing Meadows cũng tăng đáng kể. Lần đầu tiên tại bất kỳ giải Grand Slam nào, các cặp đôi chiến thắng ở cả nội dung đôi nam và đôi nữ sẽ giành được 1 triệu USD tiền thưởng (chia đều cho hai tay vợt). Đội á quân sẽ được trao 500.000 USD, trong khi các cặp đôi bị đánh bại ở bán kết vẫn giành được 250.000 USD.

Đáng chú ý, các nhà vô địch tại sự kiện đôi nam nữ được cải tiến, sẽ được tổ chức trước khi vòng đấu chính bắt đầu, cũng sẽ nhận được 1 triệu USD tiền thưởng. Các đội lọt vào vòng chung kết sẽ nhận 400.000 USD, và các đội lọt vào bán kết nhận 200.000 USD.

Thời gian diễn ra US Open 2025

Sau Australian Open, Roland Garros và Wimbledon, US Open sẽ là cơ hội cuối cùng để các tay vợt giành vinh quang tại Grand Slam trong năm. Các trận đấu đơn nam và đơn nữ chính thức sẽ diễn ra vào ngày 24/8, với vòng đấu đơn đầu tiên kéo dài trong ba ngày.

Trận chung kết đơn nữ sẽ được tổ chức vào ngày 6/9, và trận chung kết đơn nam vào ngày 7/9. Trong khi nội dung đôi nam và đôi nữ sẽ được tổ chức trong hai tuần chính của giải đấu, nội dung đôi nam nữ được cải tiến sẽ diễn ra từ ngày 19-20/8, trong tuần lễ người hâm mộ truyền thống.