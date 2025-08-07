Nguyên nhân ban đầu vụ bé gái 14 tuổi bị lột đồ, đánh tập thể ở Cần Thơ

Chiều 7/8, UBND xã Trần Đề (TP Cần Thơ) có báo cáo gửi UBND TP về vụ cháu bé 14 tuổi ở xã này bị đánh hội đồng. Trong đó, xác nhận đã có danh tính những người tham gia đánh cháu.

Theo báo cáo của UBND xã Trần Đề, vụ việc xảy ra vào khoảng 14h ngày 6/8 gần khu vực bến tàu Superdong thuộc ấp Đầu Giồng, xã Trần Đề.

Nhiều người dân tập trung trước nhà cháu N. thăm hỏi, động viên (Ảnh: Bạch Dương).

Các đối tượng tham gia gồm: N.G.H. (14 tuổi), L.T.B.Ng. (13 tuổi) và N.K.Y. (15 tuổi, cùng trú tại ấp Cảng, xã Trần Đề). Nhóm này được xác định là đã dùng tay, chân và nón bảo hiểm đánh cháu N. (14 tuổi, ngụ tại ấp Nhà Thờ, xã Trần Đề).

Riêng T.T.T.Q. (13 tuổi, cư trú tại ấp Cảng, xã Trần Đề) được xác định là người quay clip còn người đăng hiện chưa rõ danh tính.

Công an xã Trần Đề đã xuống hiện trường, xuống nhà nạn nhân để lấy lời khai ban đầu. Cơ quan chức năng xác định nguyên nhân xảy ra vụ việc là do mâu thuẫn tức thời cá nhân.

Cùng ngày, UBND xã Trần Đề đã đến nhà cháu N. thăm hỏi, động viên, đồng thời cử cán bộ túc trực, đưa cháu N. đến Trung tâm y tế khu vực Trần Đề kiểm tra sức khỏe, hỗ trợ 2 triệu đồng cho gia đình cháu trong thời gian nằm viện do hoàn cảnh gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Theo báo cáo từ cơ quan chuyên môn, cháu N. bị tổn thương phần mềm, cần nằm viện theo dõi.

Như Dân trí đã đưa tin, ngày 7/8 mạng xã hội xuất hiện đoạn video dài khoảng 36 giây ghi lại hình ảnh một nhóm người lao vào đánh một bé gái gây bức xúc dư luận.

Hiện trường vụ việc (Ảnh: Cắt từ clip).

Không chỉ la hét, chửi thề, nhóm này còn thay nhau dùng tay, chân đánh một bé gái, mặc cho bé này khóc la thảm thiết. Hình ảnh clip cho thấy, một người trong nhóm còn lấy nón bảo hiểm đánh vào đầu, nắm tóc kéo lê nạn nhân.

Sáng nay, trao đổi với phóng viên, bà T. (mẹ bé gái bị đánh) cho biết, con bà tên N. hiện 14 tuổi. Vụ việc xảy ra khoảng 15h ngày 6/8. Tình hình sức khỏe của cháu N. chưa ổn định.

"Con tôi đang nằm ở nhà ngoại, than đau vùng bụng và đầu. Nhà tôi nghèo nên chưa có tiền cho cháu đi bệnh viện”, bà T. nói.

Theo bà T., nguyên nhân vụ việc có thể xuất phát từ mâu thuẫn trong lời nói trước đó của con bà với nhóm người này.

“Họ là hàng xóm của tôi. Tháng trước, họ cũng từng đánh con tôi một lần, còn lột quần áo cháu nữa”, bà T. kể.

Một người hàng xóm của bà T. cho biết, sau khi xảy ra vụ việc, nhóm người đánh cháu N. có đến nhà nhưng không phải để xin lỗi mà gây áp lực yêu cầu gỡ video khỏi mạng xã hội.

Sáng cũng ngày, nhiều người dân đến nhà cháu N. thăm hỏi động viên cháu. Một số người cũng bày tỏ thái độ bất bình trước hành vi của nhóm người đã hành hung cháu và mong muốn cơ quan chức năng làm rõ, xử lý theo quy định.